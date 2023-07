Holger gjorde ham nervøs

6-7(3-7), 4-6 og 4-6.

Det er de barske cifre, der onsdag sendte danske Holger Rune ud af dette års Wimbledon.

Den danske tennisstjerne spillede noget af det bedste tennis nogensinde, men det var ikke nok, når manden på den modsatte side var verdens allerbedste tennisspiller, Carlos Alcaraz.

Men selv om det spanske tennismonster formåede at vinde kampen uden at afgive et sæt - eller en serv - var det på ingen måde en let sag.

Det fortalte han efter kampen.

- Det var hårdt. I begyndelsen var jeg meget nervøs for at spille kvartfinalen, men også for at spille mod Rune. Det var hårdt at spille mod ham, sagde han.

- Vi er gode venner, men på banen er vi ikke gode venner. Jeg gjorde det godt. Jeg kom ud med alle nerverne efter første sæt. Det var hårdt, men jeg nød det i de sidste to sæt. Jeg spillede med et smil på læben, hvilket er nøglen til alt godt.

Trods de barske sejrscifre, var Holger Rune godt med i kampen. Foto: Sebastien Bozon/Ritzau Scanpix

Carlos Alcaraz og Holger Rune har kendt hinanden, siden de var små og de spillede double sammen på juniorniveau, da de begge var 12 år gamle Sådan her så det ud, da de to superstjerner spillede på samme side af nettet.

Semifinale

2 timer og 23 minutter tog det favoritten Alcaraz at indløse billet til sin tredje semifinale ved en grand slam-turnering - den første ved Wimbledon.

Alcaraz møder i sin semifinale russeren Daniil Medvedev, der onsdag nedkæmpede amerikanske Christopher Eubanks i fem sæt.

- Vi har spillet mod hinanden to gange. Én gang ved Wimbledon. Han er god på græs. Jeg nyder det bare. Man kan ikke spille finale hver dag, sagde Alcaraz om sin kommende semifinalemodstander.

I den anden semifinale møder Novak Djokovic italienske Jannik Sinner.

Adios, Holger Rune. Men danskeren kan bestemt være stolt over sin kvartfinale. Foto: Sebastien Bozon/Ritzau Scanpix

Efter sejren fører Alcaraz nu 2-1 i indbyrdes møder med Rune som professionel.

For Rune var Wimbledon og græssæsonen en klar oprejsning, efter at han ikke havde vundet én eneste kamp på græs i seniorkarrieren inden denne sæson.

Syv af ni kampe vandt Rune på underlaget - inklusive en opvarmningsturnering til Wimbledon.

