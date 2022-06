Holger i chok i omklædningsrummet: - Han råbte op i hovedet på mig

I et interview med Ekstra Bladet fortæller Holger Rune, hvordan han er efterladt i noget nær chok, efter hans norske kollega i omklædningsrummet hoverede og råbte ham lige op i hovedet efter kvartfinale-sejren over danskeren ved French Open

På banen så det umiddelbart ud til, at Norges Casper Ruud var den rolige, pæne dreng i klassen, mens Holger Rune med sine mange følelser i stedet var den slemme.

Men sådan forholdt det sig ifølge Holger Rune langt fra, da kvartfinalen ved French Open i Paris var slut.

Her var det nemlig en helt anden version af nordmanden, som 19-årige Holger Rune pludselig havde helt oppe i sit ansigt i omklædningsrummet efter kampen.

Det fortæller Holger Rune til Ekstra Bladet.

- I omklædningsrummet skal hans team og ham forbi mig. Teamet er egentlig meget søde, men så går han bare direkte hen til mig og råber “JAAAA” lige op i hovedet på mig, fortæller danskeren.

- Jeg tænkte bare: Hvad fanden laver du? Det gør man kraftedme ikke. Du kan juble på banen alt det, du vil og være glad. Det gør jeg også selv, når jeg vinder. Men det der er så dårlig stil. Hav dog lidt respekt.

Casper Ruud er ifølge Holger Rune ikke ligefrem så sød og sympatisk, som han gerne vil fremstå. Foto: Michel Euler/Ritzau Scanpix

Efter opgøret havde 23-årige Casper Ruud også udtalt til pressen, at unge Holger Rune skulle ‘grow up’ - altså se at blive voksen - med henvisning til Holger Runes mange tydelige frustrationer undervejs i kampen.

Men i Holger Runes øjne forholder det sig faktisk helt omvendt. Og det skyldes ikke udelukkende episoden i omklædningsrummet.

Læs også: Holgers mor forlader stadion

For også på banen udviste Casper Ruud, der har været på ATP-touren siden 2015 og aktuelt ligger nummer otte i verden, særdeles usportslig opførsel, afslører danskeren.

- Det hele begynder, da jeg beder dommeren kigge efter et mærke. Den er meget tæt på linjen, og jeg kan ikke se, om den er inde eller ude. Så siger han: ‘Do you have to check every mark?’ (skal du have alle mærker tjekket, red.). Og det er første gang, jeg beder dommeren om det, fortæller Holger Rune og fortsætter:

- Så siger jeg til ham, at han skal lade være med at snakke til mig. Vi er midt i en tenniskamp? Det hører ingen steder hjemme. Men ved sideskiftet fortsætter han, og siger ‘you don’t talk to people like this’ (sådan snakker du ikke til folk, red.). Og der gentager jeg bare, at han ikke skal snakke til mig.

Foto: Gonzalo Fuentes/Reuters

Der var derfor også en grund til, at Holger Rune meget hurtigt ville væk fra Casper Ruud, da de efterfølgende skulle sige tak for kampen, forklarer han.

- Jeg havde ikke lyst til at give ham en krammer efter. Han fik en highfive, og så skulle jeg bare væk fra ham. Han var så usportslig i løbet af kampen og snakkede til mig igen og igen.

Holger Rune føler derfor, at Casper Ruud var nedladende over for ham både på banen og efter kampen - og det har han svært ved at forstå.

- Det er lidt ambivalent, for jeg har hele vejen igennem sagt, at jeg har vanvittig meget respekt for ham, og at han er en glimrende grusspiler, så jeg forstår ikke, hvor det kommer fra? Skal jeg ligge mig ned på knæ og sige tillykke til ham?

- 99 procent af spillerne på touren har respekt for mig, og så er der lige ham. Det lever jeg nok med, slutter Holger Rune.

Kvartfinalen blev dermed endestationen for den danske stjerne ved French Open. Han tabte med cifrene 6-1, 4-6, 7-6, 6-3.

