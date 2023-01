Holger i dialog med Netflix

Holger Rune-lejren er lige nu i dialog med streaminggiganten Netflix om at være med i sæson to af den nye serie 'Break Point' - danskeren er klar, lyder beskeden til Ekstra Bladet

Der er kun to dage til, at Netflix har premiere på den nye dokumentarserie 'Break Point' - en serie, der følger flere store tennisstjerner gennem 2022.

Her er Holger Rune ikke med på trods af et vildt år, der bød på et hav af store højdepunkter, men nu er der godt nyt til de danske tennisfans.

Danmarks store tennisstjerne er nemlig i dialog med Netflix om at være med i sæson to af serien, der laves af de samme producere som dem, der har stået bag den populære serie 'Formula 1: Drive to Survive'.

Det bekræfter Holger Runes mor og manager, Aneke Rune, over for Ekstra Bladet.

- De havde øje på Holger allerede i sæson ét, og vi havde et møde med dem under Roland Garros. Men der var Holger ikke klar til mikrofoner og kameraer alle vegne, og det var jo også hans første år på ATP-touren.

- Men nu føler Holger, at det er ok, så vi har talt med dem om sæson to, og det er lige nu på tegnebrættet.

Holger Rune tager inden længe hul på årets første store mål, når Australian Open i Melbourne går i gang. Foto: BRENTON EDWARDS/Ritzau Scanpix

I første sæson af 'Break Point' er det stjerner som Nick Kyrgios, Ons Jabeur, Casper Ruud, Stefanos Tsitsipas og Félix Auger-Aliassime, der bliver fulgt gennem deres op- og nedture på og uden for banen.

Første afsnit vil tage udgangspunkt i den kulørte og til tider kontroversielle australske stjerne Nick Kyrgios, og der er dermed lagt op til et brag af en start.

For nu bliver det altså uden verdens nummer ti, Holger Rune, men meget tyder altså på, at hele verden kommer til at kunne følge den danske stjernes 2023.

Inden længe skal danskeren i aktion ved årets første store turnering, når Australian Open løber af stablen i Melbourne. Her vil Ekstra Bladet naturligvis være til stede og vil følge det danske tennis-es tæt.

Første sæson af 'Break Point' har premiere på Netflix 13. januar.