Holger i gavehumør: Stor gestus til danske fans

Som nummer seks i verden og måske den tredjestørste favorit til at vinde turneringen, er Holger Rune et af de helt store publikumstrækplastre i Roland Garros.

Derfor forventes der også at blive stuvende fuldt, når Holger Rune indtager Court Simmone-Mathieu, hvor han tirsdag skal i aktion i første runde af den parisiske Grand Slam.

Ifølge Holger Rune-lejren er alt udsolgt til kampen. Men nogle få heldige danske fans kan måske alligevel se frem til at få sig en billet.

Holger Rune får som spiller allokeret et antal billetter til kampen. De ekstra billetter går til nogle af de mange danske fans, der drømmer om at se ham i aktion.

Ikke nok med at fansene får sig en god oplevelse, så kan det også ende med at blive en fordel for Holger Rune selv, fortæller han til Ekstra Bladet.

- De danske fans er virkelig powerfulde. De brænder igennem på de store stadions med deres support. Selv de gange jeg har spillet mod en lokal spiller. Det er genialt, lyder det fra Holger Rune.

Holger Rune spiller kamp tre på Court Simmone-Mathieu, hvor han møder amerikanske Christopher Eubanks.

Kampen er sat til at gå i gang tidligst 14.30, men den risikerer at trække ud, hvis de to kampe, der skal spilles inden, trækker ud.

