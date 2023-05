Holger ikke i tvivl: Har ændret sig

Holger Rune går efter guldet i Frankrig og glæder sig over, at han slipper for Carlos Alcaraz og Novak Djokovic før en eventuel finale

Holger Rune var i hopla, da han mødte pressen til mediedag forud for French Open, som spilles på Roland Garros i Paris.

Nok er han stadig ung og forholdsvis uerfaren, men janteloven eksisterer tydeligvis ikke i Holger Runes verden.

- Jeg ser meget frem til det. Det er en af mine yndlingsturneringer. Jeg føler mig i god form. Jeg har haft en god grussæson indtil videre. Mit mål for hele grussæsonen har været at blive så stærk som muligt til Roland Garros og slutte grussæsonen så stærkt som muligt. Så mit mål er selvfølgelig at vinde det hele.

- Men jeg har nogle ting, jeg gerne vil arbejde på. Jeg fandt noget af mit bedste tennis i Rom i sidste uge. Slog Novak (Djokovic, red.), slog Ruud (Casper Ruud, red.) for første gang. Så jeg føler helt sikkert, jeg spiller bedre og bedre, lyder det selvtillidsfuldt fra Holger Rune.

Han ser dog ikke ser sig selv som den største favorit til trofæet.

- Djokovic er favorit. Han er den med mest erfaring. Han har vundet 22 Grand Slams. Det er fair at sige, det er ham. Alcaraz er førsteseedet, så man kan også sige, han er favorit, siger Holger Rune, inden han igen nævner sig selv i feltet.

- Jeg har haft en god grussæson, så jeg føler mig så stærk som muligt. Jeg glæder mig til at starte og føler mig godt tilpas, siger Holger Rune.

Sidste år lavede Holger Rune sit foreløbigt bedste resultat ved en Grand Slam-turnering, da han nåede til kvartfinalen i French Open.

Han mener dog, at han har ændret sig en del siden - til det positive.

- Jeg har fået klart mere erfaring. Bedre fysisk. Bedre tennismæssigt. Bedre på alle parametre.

- Jeg er nok bedre til at håndtere alle slags situationer, end jeg var sidste år. Man bliver et år ældre. Man bliver mere erfaren. Man ved, hvad man skal gøre på de vigtige tidspunker. Så det er ikke noget, man kan købe. Det kommer ved at spille en masse kampe. At stå i situationen og lære af det, fortæller Holger Rune.

Mangler det sidste fysisk

Det er hårdt at være professionel tennisspiller.

Særligt hvis man når langt i turneringerne uge efter uge.

Og det er netop det, Holger Rune har været igennem den seneste tid med finaler i Monte Carlo, Rom og München.

Det kan mærkes på kroppen. Derfor bruger Holger Rune de sidste dage inden turneringsstart på at komme helt på plads fysisk.

- Jeg føler mig forhåbentlig 110 procent klar i første kamp. Jeg har stadig nogle dage til at arbejde endnu. Få en masse behandling, få trænet ordentligt, få fysikken så fit for fight som muligt. Men jeg har ikke nogen problemer. Der er et par småting, men det er der jo altid, lyder det optimistisk fra Holger Rune.

Og så glæder han sig bare til at komme i aktion i sin yndlingsturnering igen.

- Jeg vandt her som junior og har haft mit bedste resultatet som professionel tennisspiller her i Roland Garros. Så det betyder meget for mig. Jeg har altid spillet godt her. Forholdene er gode for mig, så jeg nyder at være her, lyder det fra danskeren.