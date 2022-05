Holger inden nordisk brag: - Jeg er klar!

Holger Rune var i godt humør og føler sig ovenpå fysisk og mentalt. Ekstra Bladet mødte ham foran træningsanlægget i Paris forud for onsdagens historiske kvartfinale

Roland Garros, Paris (Ekstra Bladet): Han har skabt overskrifter verden over og fået eksperterne til at falde ned ad stolen.

Men selvom det også var en sand pragtpræstation, som danske Holger Rune leverede torsdag mod superstjernen Stefanos Tsitsipas, så er det ikke noget, der får den 19-årige komet til at svæve på en lyserød sky.

Han befinder sig nemlig i en boble, hvor det eneste, det handler om, er onsdagens kvartfinaleopgør mod norske Casper Ruud.

Artiklen fortsætter under billederne..

Humøret var højt under tirsdagens træningstime. Foto: Tariq Mikkel Khan

Holger Rune sammen med sin træner, Lars Christensen. Foto: Tariq Mikkel Khan

Tirsdagen bestod således af et fuldt program med behandling både formiddag og eftermiddag samt et fysisk træningspas og en time på træningsbanen.

Ekstra Bladet overværede tirsdagens træningstime, hvor der var smil på læben og overskud at spore hos danskeren. Som altid var han flankeret af sin træner, Lars Christiansen, og hans mor og manager, Aneke Rune, der trofast følger med.

Men selvom der også er god grund til at være glad, så handlede det først og fremmest om at være fokuseret på den opgave, der venter.

Derfor var det også en meget fokuseret Holger Rune, der kort mødte Ekstra Bladet foran træningsanlægget, inden han skulle ind til sin anden behandling. Derefter stod aftenen på spisning og afslapning.

- Ja, kroppen har det godt. Jeg er klar!, lød det kort og kontant fra Holger Rune, der er på alles læber i tennisverdenen lige nu, efter han som den første danske herrespiller nogensinde har spillet sig i French Open-kvartfinalen.

Artiklen fortsætter under billedet..

Holger Runes restitution efter opgøret mod Stefanos Tsitsipas har været god, og han føler sig klar til kamp. Foto: Tariq Mikkel Khan

Som altid var han let til smil, men seriøsiteten strålede samtidig ud af ham.

For det kan godt være, at han allerede har bevist, at han er mand, der inden længe vil være en fast del af verdenstoppen, men det ændrer ikke på tankegangen. Arbejdet på det røde grus i Paris er ikke gjort færdigt.

Der venter da også lidt af en opgave for Holger Rune, der tre gange tidligere har stået over for sin fire år ældre kollega, Casper Ruud, der er placeret som nummer otte i verden.

Artiklen fortsætter under billedet..

Holger Rune kørte fuldt program tirsdag, der blandt andet bestod af en time på banen og to gange behandlinger. Foto: Tariq Mikkel Khan

Alle tre gange er det nemlig blevet til norsk sejr, men den danske teenager er indstillet på, at French Open-kvartfinalen får et andet udfald.

Det nordiske brag mellem Holger Rune og Casper Ruud spilles onsdag klokken 20.45 på Court Philippe-Chatrier i Paris.

