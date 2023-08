Holger inviteret af prins Christian: - Det bliver svært

Selvom Holger Rune er helt oppe som nummer fire på verdensranglisten, så er det altså stadig ikke de helt store baner, danskeren spiller på til US Open

Holger Rune er blevet inviteret til prins Christians 18 års fødselsdag og har sagt ja, men kan ende med at melde afbud

Hvis der er en fest, man gerne vil inviteres til, må det være Danmarks kommende konges 18-års fødselsdag.

To af Danmarks største tennisstjerner kommer formentlig ikke til prins Christians fødselsdag. Foto: Jens Dresling

Den 20-årige tennisstjerne Clara Tauson er blevet inviteret, men har tidligere fortalt til Ekstra Bladet, at hun formentlig ikke har tænkt sig at dukke op.

Også Holger Rune er blevet inviteret og har rent faktisk sagt ja til invitationen. Men det kan også ende med et sent afbud fra ham.

- Jeg er også blevet inviteret. Jeg er ikke helt sikker på, hvilken dato det er endnu. Men jeg tror, at det er, mens jeg er i Asien. Så det bliver nok svært at komme.

- Så det bliver også et afbud fra dig?

- Desværre, lyder det fra Holger Rune, da Ekstra Bladet spørger ham ind til festen i New York i forbindelse med forberedelserne til US Open.

Annonce:

Ifølge Holger Runes mor og manager, Aneke Rune, har Holger Rune sagt ja til invitationen, men har fortalt prinsen, at der er risiko for et afbud, såfremt Holger Rune når langt i Rolex Shanghai Masters, der løber fra 4 til 15 oktober.

Foto: Jonas Olufson

Kender ham personligt

Modsat Clara Tauson kender Holger Rune godt prins Christian personligt.

- Jeg har mødt ham et par gange. Så lidt kender vi hinanden, siger Holger Rune.

Prins Christian har i anledningen af sin 18-års fødselsdag inviteret en række udvalgte unge danskere fra sportens, kunstens og kulturerens verden inviteret til stor ungdomsfest på Christiansborg Slot.

Desuden er landets kommuner er blevet bedt om at udvælge to 18-årige gæster, der kan være med til at fejre ham på den store dag.