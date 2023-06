Holger jubler: Havde det på fornemmelsen

Holger Rune er glad for, at Caroline Wozniacki gør comeback på tennisbanen

Caroline Wozniacki smed en gedigen bombe torsdag eftermiddag, da hun i et interview med Vogue annoncerede, at hun genoptager tenniskarrieren.

En beslutning, der vækker glæde hos Danmarks bedste mandlige tennisspiller, Holger Rune.

- Jeg synes, det er SÅ fedt. Jeg havde det godt på fornemmelsen, skriver han i en kort besked til Ekstra Bladet.

Se Holger Rune vinde tredje sæt

De to danske stjerner mødtes så sent som i maj på Jean Bouin-træningsanlægget uden for Roland Garros i forbindelse med French Open, men har et indgående kendskab til hinanden, fortalte Caroline Wozniacki ved den lejlighed.

- Holger bor lige der, hvor jeg også træner fitness. Så ham ser jeg rigtig, rigtig ofte. Selvfølgelig ovre på banerne også. Holger er jo en rigtig fed fyr, lød det fra Caroline Wozniacki.

- Jeg har altid haft rigtig god kontakt med Holger. Hans mor er også så sød. Vi har rigtig god kontakt, sagde hun om Holgers mor og manager, Aneke Rune.

Foto: Astrid Dalum

Wozniacki kommer formentlig til at se en del mere til sin 12 år yngre kollega den kommende tid, hvis hun får held til at deltage i de store turneringer.

I modsætning til Holger Rune har Caroline Wozniacki allerede vundet en grand slam i form af Australian Open.

Hun stoppede karrieren umiddelbart efter triumfen i 2020. Siden da har hun fået to børn med manden David Lee.