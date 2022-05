Holger klar i mælet: Hér ligger fokus

Forud for 2. runde-kampen i Paris understreger det danske stortalent vigtigheden af at holde fokus i sine kampe

Et hurtigt kig på cifrene i tirsdagens 1. runde-kamp mod Denis Shapovalov i French Open kunne godt foranledige folk til at tro, at Holger Rune tromlede hen over den 14. seedede canadier.

Det gjorde han i perioder, men i 3. sæt, der skulle vise sig at blive afgørende, havde modstanderen en sætbold, og det kunne have været punktet, hvor kampen blev vendt på hovedet.

Nu afværgede Rune fornemt og vandt siden tiebreaken - og dermed kampen.

Efterfølgende understregede han overfor Ekstra Bladet, at det ikke var helt tilfældigt.

For netop fokus er...ja, et fokuspunkt i bestræbelserne på at lægge på et talent, der netop på dét punkt har været udfordret flere gange.

- Jeg har gennem de seneste turneringer haft fokus på at holde fokus i mine kampe. Mit team har vist mig, hvor mit spil ligger al den tid, jeg holder fokus, og det er top 5, når man analyserer mine kampe.

Ambitionerne er høje

Det gav gevinst i München for en lille måneds tid siden, hvor han rendte med turneringssejren efter blandt andet at have besejret Alexander Zverev i to sæt.

Siden fulgte semifinalen i Lyon som optakt til French Open, og hér fik han tirsdag en noget nær perfekt start med 6-3, 6-1, 7-6 over Shapovalov.

Mats Wilander: Vi skal forvente store ting af ham.

- Mine ambitioner er høje, så for mig handler det om at tage et valg i hvert eneste point, men det kræver altså noget, siger han til Ekstra Bladet.

- Det er mit klare mål i de kampe, jeg spiller nu, at jeg skal vise den bedste version af mig selv på dagen, siger han.

Torsdag står han overfor Henri Laaksonen fra Schweiz, der er nummer 96 i verden. 56 pladser dårligere end Rune.

Skulle han vinde den kamp, venter vinderen af Pedro Cachin (nr. 153) og Hugo Gaston (nr. 74) i 3. runde. Skulle også det gå godt, står han sandsynligvis overfor fjerdeseedede Stefanos Tsitsipas fra Grækenland i 1/8-finalen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fjerde afsnit af Blodbold er på banen. Her kan du høre om den helt centrale rolle, Michel Platini spillede, da Qatar fik VM.