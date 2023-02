Holger knækket i Montpellier

Amerikanske Maxime Cressys serv var umulig at få bugt med for Holger Rune i ATP-semifinalen i franske Montpellier lørdag

Au revoir, monsieur Rune!

Lørdag aften klokken 19.41 tog ATP 250-turneringen Open Sud de France afsked med sit danske islæt, Holger Rune.

Danskeren havde gjort det godt, indtil han lørdag ramlede ind i Maxime Cressy, der ligger nummer 51 på verdensranglisten.

Cressy har tidligere ikke været noget større problem for Rune, der så sent som i Melbourne i januar sendte ham ud af Australian Open i tre sikre sæt.

Men lørdag formåede den 25-årige amerikaner at få sin eminente serv til at funkle, og så findes der vist ikke mange her på jorden, der kan stille noget op.

Holger Rune tabte 5-7, 7-6 (7-3), 6-7 (4-7) og var skakmat igen og igen i amerikanerens servepartier, og netop som danskeren skulle holde serv for at tvinge 1. sæt i tiebreak, formåede Cressy at tilspille sig sætbold og udnytte den.

To gange mod slutningen af 2. sæt skulle Rune holde serv for at blive i kampen, men modsat 1. sæt lykkedes det danskeren at holde sig inde i kampen, og så fik han for alvor fat i tiebreaken, hvor han kom på 4-0, og siden tog den 7-3.

Brutale amerikanske server

Det var ikke smukt, det der foregik på banen i Montpelllier. Dertil var kampen forstyrret og knækket for mange gange af brutale server - de fleste fra de amerikanske side af nettet. Og få gange i løbet af den lange dyst føg bolden over nettet mere end ti gange. Måske skete det i virkeligheden kun en enkelt gang.

Afgørende sæt var af samme kaliber som de to første. Spillerne holdt serv igen og igen, serverne peb om ørerne på dem, og det måtte afgøres i en tiebreak. Men modsat 2. sæt var det amerikaneren, der var køligst.

Han tilspillede sig tre matchbolde, da Holger Rune spænede til nettet men desværre åbnede det halve af banen, og kort efter kunne Cressy sikkert serve kampen hjem.

Holger Rune tager nu turen nordpå til Rotterdam i Holland, hvor han næste uge spiller ATP 500-turnering.