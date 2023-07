Holger-lejren bekræfter: Træner med Wozniacki

Det ville være noget af en dansk power-par.

Holger Rune og Caroline Wozniacki står i hver deres ende af karrieren, men alligevel er det ikke usandsynligt, at de to stjerner slår sig på tennisbanen.

Intet er dog officielt blevet bekræftet, men måske er de alligevel så småt ved at finde hinanden. En video afslører i hvert fald, at de to er begyndt at træne sammen.

Alma Rune, der er Holger Runes søster, har nemlig delt en video på sin Instagram, hvor man kan se de to danske tennisstjerner bevæge sig rundt på hver deres halvdel af en tennisbane.

Caroline Wozniacki annoncerede i slutningen af juni hendes comeback til tennisbanen. Foto: Kim Hong-ji/Ritzau Scanpix

Aneke Rune bekræfter i en besked til Ekstra Bladet, at de to havde aftalt træning i dag.

Det uddybes dog ikke, om der trænes op til noget specifikt, eller om det blot var en lille venskabelig tenniskamp.

Ikke usandsynligt

I slutningen af juni kom det frem, at Caroline Wozniacki gør comeback som professionel tennisspiller.

Kort efter begyndte spekulationer hurtigt at sprede sig omkring, hvorvidt tenniskometen Holger Rune og den tidligere grand-slam vinder Caroline Wozniacki kunne finde på at stille op i en mixed-double sammen.

Til Ekstra Bladet udtalte Holger Runes mor, Aneke Rune, at det bestemt ikke var usandsynligt.

Intet er dog endnu blevet officielt, men nu ved vi i hvert fald, at de to har erfaring med at spille på samme bane.