Holger med skavanker: Ændrer planer

Holger Rune skulle egentlig have været i aktion torsdag, men problemer med ryggen betyder nu, at han er tvunget til at ændre planer

Der er under en måned til, at Holger Rune skal i aktion ved grand slam-turneringen Australian Open i Melbourne, og forberedelserne er i fuld gang.

I disse dage befinder den 19-årige danske stjerne sig i Dubai i forbindelse med opvisningsturneringen World Tennis League. Men nu er der opstået lidt småproblemer.

Holger Rune døjer med skavanker i ryggen, der betyder, at han alligevel ikke skal i aktion torsdag, hvor han ellers var sat til at skulle spille mod østrigske Dominic Thiem.

Det oplyser hans mor og manager, Aneke Rune, til Ekstra Bladet.

- Ryggen har sat sig. Men kun muskulært, så han er blevet behandlet og skulle være klar igen i morgen. Han bytter single med Felix (Auger-Aliassime, red.) i dag.

Holger Rune har vist strålende form under flere opvarmingsturneringer i december. Foto: CHRISTIAN HARTMANN/Ritzau Scanpix

Dermed tyder det på, at danskeren i stedet kommer i aktion fredag.

World Tennis League går i korte træk ud på, at 16 spillere inddeles i fire hold. Holdene møder hinanden i runder, og hver runde byder på en herre- og kvindesinglekamp samt mixed doubler.

Rune forbigået til pris

Mens Holger Rune for tiden bruger sin december måned på at holde sig kampform frem mod en januar måned i Australien, blev den sidste af de tre nominerede til Årets Sportsnavn 2022 fundet onsdag.

Her var Holger Rune ikke i blandt, hvilket vakte undren efter et år, hvor den danske teenager har taget alle med storm og aktuelt ligger nummer 11 i verden.

I stedet er det Jonas Vingegaard, Viktor Axelsen og dressurlandsholdet, der skal kæmpe om den titel.

Holger Rune tog karrierens største titel i november, da han vandt Paris Masters efter en sejr i finalen over Novak Djokovic. Foto: Christophe Archambault/Ritzau Scanpix

På sociale medier var der flere, der var uforstående over for beslutningen om at se bort fra den danske tennisstjerne, og det fik til sidst Rune til tasterne.

- Axelsen har vundet alt, hvad der kan vindes. Det kan ikke gøres bedre, og Vingegaard har vundet, hvad der svarer til cykelløbets grand slam. Så uanfægtet størrelsen på sportsgrenen, har de jo vundet det ypperste inden for deres felt. Kæmpe respekt for det, skrev han i et svar på Twitter.

Holger Rune har dog allerede vundet en pris.

I sidste uge blev danskeren kåret til 'Newcomer of the year' af ATP, der satte en tyk streg under, hvilket vildt år han har været igennem.

Holger Rune indleder 2023-sæsonen ved ATP 250-turneringen i Adelaide i Australien.