Holger mødte sin helt: Nægtede at vaske hænder

For 11 år jagtede Holger Rune en autograf fra Gaël Monfils, som han skulle have mødt i anden runde af Roland Garros

Det var bidende koldt den dag i Stockholm.

Niårige Holger Rune havde sammen med mor Aneke taget turen til den svenske hovedstad for at se nogle af verdens største tennisstjerner spille Stockholm Open. Måske endda være så heldig at få en autograf af sin helt Gaël Monfils.

- Holger var jo helt skudt i ham. Han syntes, han var helt fantastisk, fortæller Aneke Rune.

Holger havde stået og ventet i kulden i timevis, da da den tårnhøje franskmand til sidst kom og gav den signatur, som var i så høj kurs hos den niårige dreng.

Foto: Tariq Mikkel Khan

Efterfølgende var der intet, der kunne tørre smilet af Holger Runes læber - eller Monfils' stjernestøv af hans hænder.

- Holger rører ved Monfils' hånd samtidig med, at han giver autograf. Og Holger nægter at vaske hænder bagefter. Han nægter simpelthen at vaske hænder, fordi han har rørt ved Monfils. Han var helt oppe at køre.

- Når han skulle vaske hænder, var det kun med den ene hånd. Den anden undgik han. Han var så stor fan, siger Aneke Rune.

'Han har lavet en Monfils'

11 år efter, at Holger Rune fik sin Monfils-autograf, skulle danskeren have stået ansigt til ansigt med Gäel Monfils i anden runde af Roland Garros.

Men til stor ærgrelse for Holger Rune blev kampen aflyst, da franskmanden måtte trække sig med en skade.

- Jeg kan virkelig godt lide Monfils. Jeg håber, han kommer sig hurtigt, og han snart er tilbage på banen, skriver Holger Rune i en besked til Ekstra Bladet.

Foto: Javier Garcia/Shutterstock/Ritzau Scanpix

Siden episoden i Stockholm er 20-årige har Holger Rune etableret sig som en absolut topspiller, mens 36-årige Gaël Monfils roder rundt som nummer 394 på verdensranglisten og kom med i turneringen på et wildcard.

Han nåede dog alligevel at gøre sig særdeles bemærket, da han var i aktion tirsdag aften.

Franskmanden var bagud 0-4 i femte sæt mod Sebastian Baez og kunne knapt nok gå på grund af kramper i benene.

Men han kom tilbage, vandt opgøret og overraskede alt og alle.

Foto: LISI NIESNER/Ritzau Scanpix

Måske bortset fra Holger Rune.

- Holger trænede med ham i Monaco for halvandet års tid siden. Holger tog første sæt fuldstændig overbevisende. Så tænkte Holger ’nu har jeg ham’. Og så går Monfils bare ind og smadrer igennem med sin forhånd og serv.

- Jeg så ikke hans kamp. Men det første jeg tænkte, da jeg så, at han havde været bagud 0-4, var, at ’han har lavet en Monfils.' Og så står der en lille Baez i den anden ende og måber, ligesom Holger stod i sin tid.

Efter Gaël Monfils' afbud er Holger Rune nu klar til tredje runde i Roland Garros uden kamp.

Han skal igen i aktion på lørdag, hvor enten argentinske Genaro Alberto Olivieri eller italienske Andrea Vavassori venter. De rangerer som henholdsvis nummer 231 og 148 på verdensranglisten.

Begge er kvalifikationsspillere, og Holger Rune vil være storfavorit, uanset hvem af dem han møder.