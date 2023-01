Holger på den røde løber: - Han ser brandgodt ud!

Interessen var ikke til at tage fejl af, da Holger Rune havde et træningspas mod østrigske Dominic Thiem på træningsbane 22 på Melbourne Park

Nick Kyrgios, Frances Tiafoe og Taylor Fritz.

Det var nogle af de superstjerner, der indtog den røde løber, da Netflix inviterede til gallapræmiere i Melbourne på den længe ventede tennisdokumentar 'Break Point'.

Foto: IMAGO/Juergen Hasenkopf/Ritzau Scanpix

Blandt verdensstjernerne kunne man også spotte danske Holger Rune.

Her havde smidt kasket og ketsjer og i stedet iklædt sig en hvid skjorte - en sjældent set mondering fra det 19-årige tennistalent.

Holgers mor og manager, Aneke Rune, var - som altid - naturligvis Holgers følgesvend til festen.

Hvordan synes du, Holger klarede den røde løber?

- Jeg synes, han så brandgodt ud! lyder det begejstret fra den stolte mor.

- Det er jo sjældent, vi ser ham i skjorte og i civil. Jeg synes faktisk, det så knaldgodt ud, siger hun.

Selvom Holger Rune nærmest drømmer om at komme tilbage på tennisbanen i det sekund, han har forladt den, nød han tiden i rampelyset.

- Han synes jo, det er sjovt.

- De laver det på en god måde. De ved godt, at de har med sportsfolk at gøre, og de ved godt, at det er sporten, de brænder for. Så de sørger for, at det er en meget afgrænset periode, der bliver sat af til den slags.

- Han var lynhurtigt inde på den røde løber i fem minutter og snakke, og så kunne han gå ud og spise. Så det er koordineret, så han ikke behøvede at stå der for længe, siger Aneke Rune.

Holger Rune er ikke en del af 'Break Point'-serien, men Rune-lejren har tidligere afsløret over for Ekstra Bladet, at de er dialog om at være med i sæson 2.

Natten til tirsdag tager Holger Rune hul på Australian Open, når han i første runde møder Filip Krajinovic. Husk, at du kan følge med live og efterfølgende få alle reaktionerne fra opgøret lige her på eb.dk.