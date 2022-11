Holger populær som aldrig før: Telefonen bimler og bamler

Holger Rune er på rekordtid gået fra talent til verdensstjerne, men selvom interessen eksploderer, er det vigtigt at kunne sige nej, fortæller hans internationale topagent

- Selvfølgelig kan vi mærke det.

Der er gang i telefonen hos den internationale topagent Philippe Weiss. Og det forstår man godt.

Hans klient er nemlig ingen ringere end den funklende danske tennisstjerne Holger Rune, der søndag tog karrierens største titel ved Paris Masters efter en finalesejr over selveste Novak Djokovic.

Philippe Weiss (bagerst til højre) er Holger Runes internationale agent. Foto: Julien de Rosa/Ritzau Scanpix

Det har bragt ham op i den absolutte verdenstop i en alder af bare 19 år, og det er naturligvis ikke gået ubemærket hen.

Men det skyldes ikke kun Holger Runes vilde resultater, fortæller Philippe Weiss til Ekstra Bladet.

- Holger giver rigtig meget af sig selv. Og det er jo det, man vil se. Tag bare det sidste parti mod Djokovic. Det sagde jo det hele. Det er det, jeg kan lide ved sport, og det er også det, virksomhederne elsker ved Holger. Der er følelser, siger topagenten vis telefon bimler og bamler.

- Det er værdier som hårdt arbejde og dedikation, som de vil associeres med, men det er ikke mindst også følelser. Virksomhederne er glade for dem, der har attitude. Der er en fighter. Og det er jo præcis det, Holger viser og er. Du kan mærke ham.

Foto: JEAN CATUFFE/Getty Images

Den erfarne franske topagent erkender, at den sidste uges resultater med spektakulært spil og sejre over den ene top 10-spiller efter den anden, naturligvis kan mærkes.

- Jeg får mange opkald, og det er der jo egentlig ikke noget nyt i. Men selvfølgelig hjælper en uge som sidste uge på det hele.

Skal beskytte ham

Philippe Weiss har arbejdet sammen med Holger Rune siden slutningen af 2020 og har blandt andet være med til at lande den danske komet lukrative aftaler med Babolat og Nike.

Nu venter der formentlig blot endnu flere store sponsoraftaler, men for franskmanden med 28 års erfaring i branchen, så er der noget, der har et langt større fokus for ham og resten af tennisstjernens team.

- Min rolle er - sammen med Aneke (Runes mor, red.) - at beskytte ham. Det er først og fremmest prioriteten. Det er sporten og præstationerne på banen, det handler om. Vi vil ikke sige ja til et tilbud, en sponsor eller noget andet, der går imod det.

Holger Rune fik søndag skovlen under ingen ringere end Novak Djokovic i Paris. Foto: Julien de Rosa/Ritzau Scanpix

- Mange glemmer den hårde træning og alt det, der ellers er vigtigt for at præstere på banen, fordi det pludselig vælter ind med tilbud fra alle sider.

Populariteten har da også taget noget taget lidt af en himmelflugt den seneste måned, hvor Holger Rune har leveret det bedste tennis i sin karriere og udover Masters-titlen i Paris også har vundet en titel i Stockholm og stået i yderligere to ATP-finaler.

Men selvom det giver store forretningsmæssige muligheder, så kommer det i anden række, fastslår Philippe Weiss.

- Vi kommer til at sige nej til alt det, der ikke passer ind for at kunne præstere - og det vil vi beskytte ham fra på bedste vis.

Forudser rekord på rekord

Den internationale agent har naturligvis svært ved at få armene ned over det, Holger Rune lige nu viser frem for hele tennisverdenen.

Franskmanden mener, at det er et direkte resultat af alt det hårde arbejde, som danskeren har lagt i det fra en meget tidlig alder.

Af samme årsag er den store succes ikke noget, der kommer bag på ham.

- Det er exceptionelt, hvad han har præsteret. Men uden at lyde arrogant eller minimere det, han har opnået, så er det ikke nogen overraskelse for os.

Søndagens sejr betyder, at Holger Rune indtager en placering som nummer 10 i verden. Foto: Julien de Rosa/Ritzau Scanpix

- Alle spillerne på touren snakker om, at han er den mest professionelle og dedikerede spiller i hans alder. Det er også derfor, at han har det, der skal til for at nå den absolutte top.

Philippe Weiss tøver derfor heller ikke, når det kommer til at forudsige, hvad der er i vente for Holger Rune.

- Tag bare semifinalen i Paris. Han var glad, men nu handlede det om næste kamp. Det viser den begær, han har. Jeg tror, han kommer til at slå alle rekorder. Der er ikke nogen grænser for ham her.

