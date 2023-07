Holger Rune afslører: Derfor er han tilbage

Holger Rune glæder sig over at have Lars Christensen tilbage som træner og kan allerede se tydelige forbedringer i sit spil

Der har i månedsvis været stor mystik omkring, hvorfor Holger Runes træner gennem mange år, Lars Christensen, har været fraværende de seneste måneder.

Fredag forklarede Holger Runes mor og manager, Aneke Rune, at beslutningen ene og alene har været Holger Runes.

Lars Christensen er tilbage ved Holger Runes side efter mange måneders fravær. Arkivfoto: Tariq Mikkel Khan

Men til Wimbledon er Lars Christensen igen tilbage ved Holger Runes side - igen efter den unge tennisspillers eget ønske.

På et pressemøde forud for turneringen sætter danskeren ord på, hvorfor han har valgt at få sin gamle træner tilbage netop nu.

- Jeg synes, at Lars og jeg altid har arbejdet godt sammen. Jeg har skiftet lidt med, hvad jeg synes, der fungerede bedst for mig selv. Lige nu fungerer Lars og jeg rigtig godt sammen, synes jeg, siger Holger Rune, da Ekstra Bladet spørger ham ind til det.

Holger Rune kan allerede mærke tydelige forbedringer i sit spil efter Lars Christensens tilbagevenden. Foto: Adrian Dennis/Ritzau Scanpix

Allerede nu kan han se klare forbedringer i sit spil - og den ære tilskriver han sin tilbagevendte træner.

- Vi har haft nogle gode træninger i den her uge. Jeg føler mig godt tilpas på banen. Jeg synes, jeg har spillet bedre dag for dag.

- Når jeg har en følelse af, at jeg spiller bedre fra dag til dag, så bliver jeg i godt humør. Det er det vigtigste, siger Holger Rune.

Handler ikke om savn

Lars Christensen har været ved Holger Runes side, siden tennistalentet var bare seks år gammel.

Derfor vækkede det også stor undren blandt tennisfans, at Lars Christensen var blevet fravalgt i de seneste måneder.

Lars Christensen har været med ved Holger Runes side, siden han var en lille dreng. Arkivfoto: Jens Dresling

Men det er ikke af personlige årsager, at Holger Rune nu har valgt at satse på Lars Christensen i sin spillerboks igen.

- Personligt tænker jeg ikke så meget på at savne eller ikke at savne. Men mest hvad der kan gøre mig til en bedre tennisspiller, og hvad jeg har brug for i momentet.

- Men selvfølgelig har Lars været og er en kæmpe del af hele min karriere. Det er godt at have ham tilbage, fortæller Holger Rune.

Kan blive skiftet ud igen

I Lars Christensens fravær har det i stedet været den franske stjernetræner Patrick Mouratoglou, der har været med Holger Rune rundt til turneringer.

Og selvom Lars Christensen er tilbage nu, kan det ikke udelukkes, at han bliver skiftet ud igen på et senere tidspunkt.

- Jeg har slet ikke gjort mig nogle tanker om det, siger Holger Rune.

Holger Rune skal i aktion ved Wimbledon tirsdag. Foto: Tolga Akmen/Ritzau Scanpix

Resultaterne af Holger Runes og Lars Christensens optakt til Wimbledon får vi at se, når den 20-årige tennisspiller spiller første runde tirsdag.

Her møder han wildcard-spilleren George Loffhagen.

Det eksakte spilletidspunkt er endnu ikke fastlagt.