Holger Rune afslører: - Jeg modtager dødstrusler

De fleste store idrætsudøvere oplever at blive svinet til på de sociale medier.

For Holger Rune er det ingen undtagelse.

Selvom langt de fleste af hans følgere er fans, der vil ham det bedste, oplever han også at blive chikaneret. Og det der er værre.

Det fortæller han i et interview med The Times op til Wimbledon.

- Jeg modtager dødstrusler.

- Det er bare for meget. Hvorfor ville nogen nogensinde skrive sådan noget til en anden person? Det er latterligt. Det ville aldrig ske, at nogen sagde sådan noget til mit ansigt, siger Holger Rune til The Times.

Holger Rune træder ind i Wimbledon tirsdag, hvor han står over for briten George Loffhagen, der er med i turneringen på et wildcard.

Der er endnu ikke sat præcist spilletidspunkt på kampen, men Ekstra Bladet er naturligvis på plads i London til opgøret.