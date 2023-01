Holger Rune afslører: Netflix-hold i hælene

Et kamerahold fra Netflix var med på siden af banen, da danske Holger Rune fik de sidste detaljer på plads inden sin kamp i anden runde i Australian Open i Melbourne.

Torsdag tidlig eftermiddag australsk tid slog den danske nummer ti i verden en halv times tid med en yngre hittingpartner på træningsanlæggets bane 19.

- Det bliver travlt, når 'Ryhhhn' kommer, lød det med klassisk engelsk udtale af tennisstjernens efternavn fra en sikkerhedsvagt, ti minutter inden træningen gik i gang.

Vagten fik da også ret.

I løbet af cirka en halv times træning stimlede flere og flere sammen uden for banen.

Imens gik to kamerafolk og filmede 19-årige Rune. To folk med mikrofoner forsøgte at opfange lidt af, hvad der blev sagt, når Rune engang imellem satte sig ned og snakkede lidt med sine trænere mellem slagudvekslingerne.

Rune-holdet bekræftede efter træningen, at der var tale om et hold fra Netflix.

Streamingtjenesten har netop udgivet første sæson af serien 'Break Point' om livet på tennistouren og ventes at være på vej med endnu én.

Rune selv fortalte efter sin kamp i første runde mod Filip Krajinovic tirsdag også om optagelserne til serien:

- Det er godt for tennis. Det er godt for os spillere. Jo flere fans vi kan få af sportsgrenen, desto bedre, sagde han under et pressemøde.

Han uddybede, at han var ved at vænne sig til kameraerne, og at det ikke gik ham på. Men personligt var målet ikke berømmelse, bedyrede han.

- Altså min drøm er ikke at blive filmstjerne. Det er at blive den bedste tennisspiller, sagde han.

Under torsdagens træning arbejdede Rune blandt andet på returneringerne inden mødet med servekanonen Cressy torsdag morgen dansk tid.

Her blev hittingpartneren - hvis serv var langt fra Cressys niveau - flyttet frem på banen for at serve og presse Rune lidt mere i returen.

Fra Rune var der både gode slag og nogle skæverter i den friske blæst under den ret rolige træning, som han næppe vil lægge for meget i tennismæssigt.