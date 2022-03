Holger Rune banker amerikaner og sikrer plads i Indian Wells

Den danske tennisspiller Holger Rune skal spille med i ATP-turneringen Indian Wells.

Det står klart, efter at det unge talent natten til torsdag dansk tid vandt over amerikaneren Stefan Rozlov i to sæt i en kvalifikationsfinale.

Indian Wells er efter de fire store grand slam-turneringer en af de største begivenheder på ATP-touren.

Og her har danskeren altså fået sit navn i hatten, når der skal trækkes lod til turneringen.

Holger Rune besejrede Stefan Rozlov med cifrene 6-4, 6-2 i en kamp, som så langt mere lige ud, end den burde have været, i de indledende faser.

Da Holger Rune formåede at sortere fejlene ud af sit spil, var det tydeligt, at niveauet var højere end hos modstanderen.

Men i første sæts tre indledende partier formåede danskeren flere gange at sende oplagte point i nettet.

Rozlov startede da også med at tage sættets første tre partier.

Herefter fik Holger Rune dog styr på formen og tog fem partier på stribe, hvorefter han kunne lukke sættet, efter at Rozlov havde taget sit fjerde parti.

I andet sæt var der ikke meget at diskutere. Rune havde langt hen ad vejen styr på fejlene og viste et højere niveau end amerikaneren. 6-2 endte sættet, og så stod det klart, at danskeren var sikret en plads i Indian Wells.