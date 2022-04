Holger Rune banker sig videre

Holger Rune kom mandag godt fra land i ATP-turneringen Serbia Open.

Mod chilenske Cristian Garin, der ligger 41 pladser længere oppe på verdensranglisten end danskeren, vandt Rune i to sæt med cifrene 6-3, 6-1 på gruset i den serbiske hovedstad, Beograd.

Det 18-årige danske tennis-es har været godt kørende i april. Forrige søndag vandt han en Challenger-turnering i Italien, og dagen efter kvalificerede han sig til Masters 1000-turneringen i Monte Carlo.

Her slog Rune, der er nummer 72 på verdensranglisten, først russiske Aslan Karatsev, inden den norske profil Casper Ruud i anden runde blev for stor en mundfuld.

Den gode form gjorde, at Holger Rune - til trods for forskellen i placeringerne på verdensranglisten mellem de to - ifølge bookmakerne var svag favorit til opgøret mod Cristian Garin, som ellers var femteseedet. Det levede danskeren altså op til.

Første sæt bød på en masse brudte server. Rune lavede flest og var undervejs foran 5-1, inden Garin altså lykkedes med at få et par partier mere på tavlen, hvorefter danskeren afgjorde sættet i eget udlæg.

Rune startede andet sæt med at bryde Garins serv. Med sikker hånd spillede han sig derefter på 5-1. Chileneren havde nu serven, men Rune fik spillet sig til to matchbolde, som dog begge blev afværget af Garin.

Men chileneren trak altså bare pinen ud. Et par dueller senere vandt Rune på sin fjerde matchbold med endnu et servebrud.

Danskeren skal i anden runde møde vinderen af et opgør mellem serbiske Dusan Lajovic og en endnu unavngiven spiller fra kvalifikationen til turneringen.

Serbiens klart største tennisstjerne, Novak Djokovic, deltager også i Serbia Open og er som verdensetter topseedet. Djokovic sidder over i første runde og skal i anden møde en af de to landsmænd Hamad Medjedovic eller Laslo Djere.

Serbia Open rangerer som en ATP Tour 250-turnering, hvilket er femtehøjeste niveau under de årlige grand slams, sæsonfinalen, Masters 1000- og ATP Tour 500-turneringer. Der er cirka fire millioner kroner i præmiepuljen.