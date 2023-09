Holger Rune bekræfter: Trænersituationen på plads

Så skulle den være god nok.

Holger Rune har nu endegyldigt valgt, hvem der skal hjælpe ham på tennisbanen fremover.

Det skal hans mangeårige træner Lars Christensen, der det seneste år har været inde og ude af teamet, men nu altså bliver fast tilknyttet til den danske tennisstjerne.

Det bekræfter Holger Runes mor, Aneke, over for Ekstra Bladet.

Den franske stjernetræner Patrick Mouratoglou har siden efteråret 2022 været en del af teamet, men 31. august besluttede Holger Rune, at han ikke ville fortsætte med Mouratoglou.

Lars Christensen vil være tilbage i boksen, når Holger Rune spiller ATP 500-turneringen i Beijing.

- Ved Davis Cup og Laver Cup har man normalt ikke egne trænere med, så vi har aftalt opstart i Beijing, skriver Aneke Rune til DR Sporten.

Foto: Jonas Olufson

Annonce:

Lå i kortene

Siden den opsigtsvækkende melding har der været uvished om, hvem der ville blive Runes nye faste træner.

Det har dog ligget i kortene, at det ville blive Lars Christensen, da han og Holger Rune blev spottet sammen i Danmark til en træningssession ligesom Aneke Rune også har opfordret sin søn til at gå på træningsbanen med Lars.

- Jeg vil opfordre Holger og Lars til at komme i arbejdstøjet sammen igen, når han er færdig med at hjælpe Clara (Tauson red.) i US Open.

- Den måde at arbejde struktureret på, mener jeg, virker for Holger. Det er muligvis ikke skide sexet, men det har vist sig særdeles effektivt, siden Holger var lille. Og en struktur, han kender og finder tryghed i, er vigtigt. Så jeg vil mene, det er det, han skal holde sig til, forklarede Aneke Rune til Ekstra Bladet tilbage i sidste måned.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra lejren.

Holgers forvandling: Formuen, familien og fristelserne +