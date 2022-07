Holger Rune: 'Brugt til det værste'

I en besked på Instagram fortæller den danske tennisstjerne, at han nu forstår, hvordan noget kan blive 'fejlfortolket', og at glæden ved at spille i et stykke tid var 'forstyrret'

Til French Open strålede bare 19-årige Holger Rune og nåede helt til kvartfinalen. Her tabte han til norske Casper Ruud.

Efter den flotte præstation til grand slam-turneringen på grus har det på ingen måde spillet for Rune. Han har tabt fem kampe i træk i første runde - og dermed seks nederlag i træk inklusiv kampen mod Ruud.

Sent fredag aften lagde danskeren en længere besked op på engelsk på sin Instagram-profil i en 'story'. Her deler han ud af flere af sine tanker og holdninger.

'Den seneste måned har der været meget at lære. Især uden for banen. Jeg forstår nu, hvordan ting sagt og gjort hurtigt kan blive fejlfortolket, vendt rundt og brugt til det værste. I medierne.

Annonce:

Når det er sagt, er der bestemt ting, jeg vil gøre anderledes, hvis jeg kunne gøre det om, men vi kan ikke ændre fortiden, vi kan kun lære af den. Jeg prøver at navigere i dette medieshow så godt, som jeg kan, og jeg bliver klogere. Jeg valgte ikke tennis for at blive kendt og for medierne, men fordi jeg bare elsker at spille.

Glæden ved at spille var forstyrret i et stykke tid på grund af omstændighederne,' skriver han.

Den danske stjerne forklarer også, at han har fundet ud af, at intet kan dræbe hans passion for sportsgrenen. Han har desuden set næsten alle af de beskeder igennem, han har modtaget og takker sine fans, som han kalder de bedste nogensinde.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Holger Rune-lejren.

Efter nederlaget til Casper Ruud forklarede Holger Rune, at Ruud skulle have råbt danskeren op i ansigtet, hvilket nordmanden afviste.

Til den efterfølgende grand slam-turnering i juni, Wimbledon, var den gensidige respekt imidlertid intakt.

Holger Rune har allerede indkasseret adskillige millioner kroner - få indblikket her.