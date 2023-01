Holger Rune buldrer videre i Australian Open

Næste!

Han skulle lige i gang, men derfra var der ikke meget slinger i valsen for Holger Rune, der gjorde kort proces mod amerikanske Maxime Cressy i anden runde af Australian Open og vandt 7-5, 6-4, 6-4.

Dermed er den 19-årige dansker klar til tredje runde af grand slam-turneringen, hvor franske Ugo Humbert (108) venter.

Foto: Asanka Brendon Ratnayake/Ritzau Scanpix

Det startede ellers en smule bekymrende for Holger Rune, da opgøret gik i gang på Kia Arena i Melbourne.

Maxime Cressy, der er nummer 41 på verdensranglisten, voldte nemlig danskeren problemer med sin brølstærke serv og sin aggressive spillestil, hvor han igen og igen løb op til nettet.

Danskeren blev endda brudt til 2-0 i sit første serveparti, og de små frustrationer begyndte pludselig at kunne ses.

Men det var så også det.

Holger Rune fik herfra fodfæste i opgøret med solide returneringer, gode server og det ene store slag fra baglinjen efter det andet, mens Cressy omvendt ikke kunne holde samme høje niveau. og både havde problemer med fodfejl, anklen og temperamentet.

Amerikaneren gjorde ellers forsøget i alle tre sæt, men havde ikke den fornødne skarphed, når det hele skulle afgøres.

Her var det i stedet den danske favorit, der viste, hvordan man skal skære den, når det spidser til. Derfor var det også den danske teenager, der efter lidt over to timers tennis kunne række armene i vejret.

Holger Rune har fortsat til gode at afgive et sæt ved årets Australian Open og går også ind til tredje runde som stor favorit.