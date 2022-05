Holger Rune efter skalp: - Jeg er super glad

Tennisspilleren Holger Rune var selvsagt en glad mand, da han tirsdag havde vundet sin første grand slam-kamp som seniorspiller.

Trods sin placering som nummer 40 på verdensranglisten vandt Rune suverænt med 3-0 i sæt over verdens nummer 15, Denis Shapovalov, i French Opens første runde.

- Jeg arbejder hårdt for at kunne være med ved de største turneringer, siger Holger Rune på den efterfølgende pressekonference ifølge nyhedsbureauet Reuters og fortsætter:

- Jeg er super glad for at være i denne position lige nu, at være i stand til at til at have muligheder mod den slags spillere. At vinde min første titel i München var et stort skridt frem fremad i min karriere.

"Det er en kæmpe præstation" - Mortensen storroser Holger Rune efter Shapovalov-skalp

Rune hentyder til sin første ATP-titel for knap en måned siden, hvor han på vejen mod triumfen udspillede den tyske stjerne Alexander Zverev.

Ved den lejlighed havde han stor succes med sine stopbolde, et våben der også blev benyttet på det franske Roland Garros-anlæg mod Shapovalov.

- Jeg kan bare rigtig godt lide at bruge stopbolden, især fra baghåndssiden.

- Det er meget naturligt for mig, og jeg synes, det er godt at bruge, især her på grus når modstanderne står langt tilbage på banen. Det er godt at mikse spillet op, og det er også sjovere at se på, kommer det fra den 19-årige dansker.

Rune er debutant i French Open, men vandt turneringen som juniorspiller for tre år siden.

Han har allerede haft debut i US Open og Australian Open, men ved begge lejligheder tabte han i første runde.

Nu er han i Paris klar til anden runde, hvor han formentlig skal i aktion på torsdag. Her venter schweizeren Henri Laaksonen, som to gange i 2021 slog danskeren.

Tirsdagens kamp blev vundet med cifrene 6-3, 6-1, 7-6.