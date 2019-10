Holger Rune er finaleklar: - Han er den vildeste

Den 16-årige tenniskomet Holger Rune er klar til søndagens finale i sæsonfinalen for juniorspillere.

Lørdag vandt han sin semifinale over den 18-årige franskmand Valentin Royer med cifrene 7-6, 4-6, 6-2 i en kamp, der varede næsten to timer.

Holger Rune vred voldsomt om på sin ankel i den sidste gruppekamp fredag, men kæmpede sig heroisk igennem i en haltende version.

Lørdag var han så klar til at gå på banen til semifinalen, men det er ikke til at sige, om han var hæmmet af skaden, da kampen alligevel ikke blev tv-transmitteret.

Den var planlagt til at blive spillet udendørs, men vedvarende regn tvang kampen ind på en bane uden tv-signal.

Holgers mor, Aneke Rune, kan til Ekstra Bladet dog oplyse, at han leverede på 100 procent i kampens tre sæt trods sin skade.

- Han er den vildeste fighter. Forstuvede anklen i går. Kæmper stædigt videre i går. Vågner med stiv fod, får behandlinger, varmer op og går ind og leverer en herre-fight, hvor han er 100 procent i zonen i tredje sæt, skriver hun i en sms.

- Jeg er imponeret. Alle her er imponerede, uddyber hun.

Aneke Rune havde rådgivet sønnen op til kampen og sagt, at han skulle se skaden som sin ven.

- I dag var han ikke alene på banen. Der havde han en ven med. Smerten fra foden. Det var hans ven og de skulle samarbejde i dag, skriver hun videre.

- Han blev derinde i kampen, hele vejen. Det er fandeme flot. Jeg er virkelig stolt, tilføjer hun.

Holger Rune fik en svær start på kampen, og det så sort ud, da danskeren var bagud med 2-5.

Han kæmpede sig imidlertid tilbage til stillingen 5-5 og fremtvang en afgørelse i tiebreak ved 6-6.

Her kom Royer først på tavlen, men Rune fik bedre fat og kom foran 5-3 og 6-4, inden han udnyttede den anden sætbold og vandt 7-5.

Også i andet sæt kom Royer bedst fra land med et brud til 1-0. Denne gang havde Holger svært ved at svare tilbage. Derimod var Royer flere gange tæt på at bryde yderligere.

Da Royer kunne serve sættet hjem ved 5-4, fik Rune dog endelig chancen for at bryde tilbage, men Royer klarede frisag og vandt 6-4.

I tredje sæt holdt spillerne serv i de første partier, men fra stillingen 2-2 gjorde Rune rent bord og vandt kampen.

