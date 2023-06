Holger Rune er ude af cinch Championships

Holger Rune må sige farvel og tak til Queens.

Danskeren har de seneste dage spillet sig sikkert igennem ATP-turneringen cinch Championships, men nu er det slut.

Det står klart, efter han lørdag eftermiddag tabte til verdensranglistens nummer 18, australske Alex de Minaur, i semifinalen.

Alex de Minaur vandt med cifrene 6-3, 7-6.

Australske Alex de Minaur blev endestationen for Holger Rune. Foto: Peter Cziborra/Ritzau Scanpix

Vandt på græs

Selv om det ikke blev til en finaleplads, kan Rune trods alt se tilbage på en turnering, hvor han oplevede en vis succes.

Før turneringens start havde han nemlig aldrig vundet en kamp på græsunderlaget som senior.

Derfor var der også en vis spænding i luften, om hvorvidt den unge dansker kunne overvinde sine tidligere nedture på græs.

Men en ting, som efterhånden er sikker med Holger Rune, er, at man aldrig må dømme ham ude.

For uden at afgive et eneste sæt slog han Maxime Cressy, Ryan Peniston og Lorenzo Musetti, inden det gik galt lørdag eftermiddag mod Alex de Minaur.

Første sæt var temmelig skidt. I andet blev det bedre. Foto: Peter Cziborra/Ritzau Scanpix

Det lignede et skidt varsel, da Rune indledte med at tabe sit eget serveparti rent, og selv om han efterhånden fik bedre fat, var danskeren aldrig rigtigt inde i første sæt.

Drama i andet sæt

Det blev mere jævnbyrdigt i et andet sæt, der flere gange måtte afbrydes, fordi en tilskuer tilsyneladende havde fået det dårligt i varmen.

Rune missede to breakbolde ved 5-5 og kom bagud 5-6, inden han uden problemer slog tilbage og sørgede for, at sættet skulle afgøres i en tiebreak.

Her var der dog ikke mere at stille op. Den 20-årige dansker kunne kun følge med til 2-2, inden australieren afgjorde kampen ved at vinde fem bolde på stribe.

Da kampen var slut, tog det ikke Holger mange minutter at pakke sine ting og forlade banen.

Tak for kampen. Nu står den snart på Wimbledon for Holger Rune. Foto: Peter Cziborra/Ritzau Scanpix

Opvarmning til Wimbledon

Turneringen i Queens var vigtig for Holger Rune, da det var danskerens bedste mulighed for at blive komfortabel på græsunderlaget inden Wimbledon starter 3. juli.

Danskeren skal dog spille nogle små turneringer inden den prestigefyldte grand slam-turnering.

I næste uge skal han spille både Giorgio Armani Tennis Classic og The Boodles Tennis.

Begge turneringer er små, men eksklusive, og så bliver de begge spillet på græsunderlag i England.