Holger Rune er ude af French Open

Mens danskerne sagde stort 'ja', blev det til et 'nej' for Holger Rune, da den skandinaviske semifinalist skulle findes.

Det utrolige eventyr ved French Open sluttede i kvartfinalen for den danske stjerne, da han blev besejret af verdensranglistens nummer otte, Casper Ruud, med 1-6, 6-4, 6-7, 3-6.

Med exit i kvartfinalen blev det til 2,8 millioner kroner i præmiepenge ved grand slam-turneringen for Rune.

Danskeren er færdig ved French Open. Foto: Michel Euler/Ritzau Scanpix

Skræk-start

Danskeren kom frygteligt fra start. Han blev brudt i allerede i sit første serverparti efter mange dueller, og inden Rune havde set sig om, blev han brudt igen og var helt nede med 0-4. Nordmanden var simpelthen overlegen.

Rune virkede frustreret og så da også op mod mor Aneke, søster Alma og træner Lars, mens han rystede på hovedet.

Casper Ruud fortsatte ufortrødent og bankede sig nemt på en 5-0-føring. Puha.

I sjette parti fik Holger Rune en mikroskopisk oprejsning, da han holdt serv og undgik et æg i første sæt ...

Det var blot for at se Ruud sikkert tage det næste parti, og så var første sæt overstået efter blot 33 minutter. Holger Runes uden sammenligning dårligste sæt i turneringen.

Den danske stjerne spillede som altid med følelserne uden på tøjet. Foto: Gonzalo Fuentes/Ritzau Scanpix

Slog tilbage

Den 19-årige dansker åbnede andet sæt ved at tilkæmpe sig det første parti, da han holdt serv, men herefter vandt Ruud nemt sit serveparti.

- Jeg får ham. Jeg får ham, nærmest hviskede Holger op til sin spillerboks. Selvom troen var der verbalt, var han tydeligt irriteret.

Det virkede som om, at Ruuds servepartier skulle begge spillere bare hurtigt igennem, og så var det i Runes serv, at der rent faktisk blev spillet tennis.

Det var netop sådan, det blev i femte parti i andet sæt. Ruud var igen på forkant, og så blev Rune brudt.

Men så kom første danske optur i kvartfinalen. Holger brød tilbage og jublede nærmest som om, at han havde vundet. Han gejlede publikum op og lignede pludselig en, der troede på det.

Rune kom foran 5-4, og så brød danskeren på det perfekte tidspunkt og tog andet sæt 6-4.

Hvor kom den fra?, fristes vi til at spørge. Ikke desto mindre perfekt timing, og alt var helt lige igen.

Frustrationerne lyste ud af Rune. Foto: Christophe Archambault/Ritzau Scanpix

I tredje sæt vandt de to skandinaver sine egne servepartier helt frem til stillingen 3-3, inden nordmanden fik overtaget og brød sig i front, men straks efter slog Holger tilbage. 4-4 og knyttet næve.

- Forlad, forlad ... forlad!, råbte Rune højt op mod spillerboksen. Herefter valgte Aneke at forlade boksen, men kom senere tilbage. Holger Rune har efterfølgende fortalt, at beskeden ikke var til hans mor, men i stedet en helt anden person uden at uddybe, hvem det så var.

- Forlad, forlad, forlad!

Sættet gik hele vejen i tiebreak, hvor Casper Ruud var overlegen. 7-2 vandt han sikkert og bragte sig på 2-1 i sæt.

I det efterfølgende sæt var Holger så presset til at vinde. Ruud havde stort set danskeren nede i sækken, da nordmanden var foran 4-3 og førte 40-0 i Holgers serverparti, men danskeren, inden Ruud alligevel fik brudt og så servede sejren hjem.

Så mange millioner kroner har Holger Rune tjent - se beløbene her.