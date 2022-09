Holger Rune er ude af US Open

Danske Holger Rune er ude af Grand Slam-turneringen US Open, efter at han i 3. runde tabte til britiske Cameron Norrie i tre sæt, 5-7, 4-6, 1-6

Den danske tennisspiller Holger Rune er færdig ved årets sidste grand slam-turnering, US Open, efter et nederlag i tredje runde.

Den syvendeseedede brite Cameron Norrie var for stor en mundfuld for den 19-årige dansker, der tabte i tre sæt med cifrene 5-7, 4-6, 1-6.

Dermed har Rune fortsat ikke fundet nøglen til at knække Norrie, som nu har vundet de to spilleres tre indbyrdes opgør.

Det var med den 27-årige brite i teten fra kampens start spillemæssigt. Holger Rune ledte efter løsningerne, men den unge dansker havde det svært.

Rune formåede at bryde sig tilbage på 5-5, da første sæt så ud til at være tabt, men det var kun for selv at blive brudt igen og tabe sættet alligevel.

Den forspildte chance i første sæt så ud til at sidde mentalt i danskeren. Han kom i hvert fald helt skævt fra land i andet sæt.

Han kom ned 0-40, fik faktisk afværget alle tre breakbolde, men igen kun for alligevel at blive brudt.

Mens Norrie ramte sit topniveau, famlede danskeren fortsat efter stabiliteten i sit eget spil.

Han så ud til at føle sig skidt tilpas og fik kaldt lægen på banen efter at være blevet brudt igen til 1-4. Han fik en pause, en pille og en tår vand. Det så ud til at være effektfuldt.

Rune gik direkte ud og brød tilbage, og ved 4-5 havde han to breakbolde i Norries serv. Danskeren begyndte dog at bruge tiden på at brokke sig til dommeren over modstanderens serv.

Unødvendigt brug af fokus fra danskeren, som da også endte med at tabe partiet og dermed sættet.

Begyndelsen til enden kom i tredje sæts tredje parti, hvor danskeren sløsede flere bolde væk. Han afværgede to breakbolde nede 0-40, men slog så en let baghånd i nettet.

Han var nærmest gået mod sin plads, allerede inden han ramte bolden. Et klart signal om, at han mentalt var ude af kampen.

Det blev ikke til mange flere danske point. Norrie tromlede videre og er klar til fjerde runde.