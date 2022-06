Holger Rune er ude af Wimbledon

Meget er blevet sagt. Meget er blevet skrevet.

Tirsdag eftermiddag fik vi så endeligt svar på, hvordan Holger Rune står på græsset, da han spillede sin første kamp ved Wimbledon og hans blot tredje kamp i karrieren på det hurtige underlag.

Traditionerne skinnede igennem ved siden af solen. Rolex-logoet var at se alle steder, dommerens små kommentarer fløj gennem luften, når ikke tilskuerne klappede og hviskede. Danskere var mødt talstærkt op. Nogle i landsholdstrøjer. Andre havde taget flag med for at støtte den 19-årige landsmand.

Marcos Giron hed Runes modstander, og der gik ikke lang tid, før man kunne fornemme, at han kom fra velspillede kampe på græs. Blandt andet på Mallorca og i Halle. De to kombattanter holdt sine servepartier, inden Holger Rune smed sit tredje, og så var kampbilledet stort set sat derfra.

Rune måtte se sig slået efter tre sæt med 6-3, 7-5 og 6-4.

Artiklen fortsætter under billedet..

Danskeren røg tidligt ud. Foto: Paul Childs/Ritzau Scanpix

Som han havde sagt til blandt andet Ekstra Bladet inden opgøret, var planen at spille aggressivt og angribe Marcos Giron på banen. Den plan holdt stik, men vind og lidt uprovokerede fejl gjorde ikke danskeren en tjeneste, og der var derfor ikke nogen tvivl om, hvem der havde overhånden i første sæt, der sluttede 6-3 til Giron.

Amerikaneren var bare bedst.

I andet sæt fandt Rune imidlertid sine fødder, og det tekniske spil, han elsker, kom til syne. Blandt andet med en flabet underhåndsserv, der dog ikke lykkedes, men det vidnede trods alt om, at selvtilliden ikke er forsvundet.

Som vanligt, når Holger Rune spiller tennis, kunne man fornemme hans følelser verbalt. Flere gange lød det ’KOM NU’ og ’JA DA’ og blev brugt både i negativ og positiv forstand.

Men så gik det pludselig den anden vej. Mod slutningen af andet sæt fik ketsjeren en ordentlig tur, og danskeren var tæt på at skulle skaffe sig en ny, hvis den havde fået en hårdere behandling, end hvad tilfældet var. Giron fortsatte med at holde antallet af fejl på et minimum, og det var i sidste ende grunden til, at han vandt sættet med 7-5, selvom Rune var foran undervejs.

Lidt fysiske skavanker sneg sig også ind. Primært fordi han havde svært ved at stå fast, og det var danskeren tydeligvis træt af. Efter andet sæt måtte han en tur ud af banen, ligesom Runes mor og manager, Aneke Rune, forsvandt fra sin boks, da han forlod græsset.

I tredje sæt kom han buldrende ud, og i første omgang kunne man ikke se, han havde fået behandling. Men temperamentet var der stadig, og en advarsel blev det også til.

Energien hev han frem fra baghjul, og han nægtede at give op, selvom cifrene ikke så lovende ud. Motivationen blev dog ikke bedre af, at hans modstander også var ganske verbal. ’COME ON’, råbte den 28-årige amerikaner gentagne gange, og man fornemmede, at en præstation i de her rammer betød meget for ham.

Som sættet sneg sig frem, lignede det mere og mere de to første. Resultatet var klart. Holger Rune tabte for tredje gang i streg på et underlag, han bare ikke kan lide endnu.

Det blev en kort fornøjelse ved Wimbledon, men han kan glæde sig over, at han stadig er en fremragende grusspiller og 50.000 pund i præmiepenge.

