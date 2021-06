Holger Rune får bøde for homofobiske råb

Det danske tennistalent Holger Rune skal af med 1500 euro - cirka 11.000 kroner - for sine homofobiske udbrud i en kamp for nylig

Holger Rune slipper ikke uden straf for sine udråb af homofobisk karakter, han slyngede ud til en modstander til en turnering i Italien. Danskeren er nemlig blevet straffet med en bøde, på hvad der svarer til cirka 11.000 kroner. Det oplyser en talsperson for ATP til TV 2 Sport.

ATP har vurderet, at Rune overtrådte organisationens adfærdsregler, lyder det. ATP har i sin dom hæftet sig ved, at Rune har undskyldt for episoden og ikke har en historik med bøder, skriver TV2 Sport.

Det var i en semifinale i en challengerturnering i Italien 5. juni, at Holger Rune ytrede de omtalte råb.

- Du kan kraftedeme ikke noget selv. Du går bare og spiller bøsserøv, råbte Holger Rune blandt andet efter en duel i semifinalen mod argentinske Thomas Etcheverry.

Udbruddene blev råbt på dansk. Rune har efterfølgende understreget, at de var rettet mod ham selv. Den 18-årige dansker endte med at vinde turneringen.