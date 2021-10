Holger Rune får sin Indian Wells-debut fredag aften

Den danske tennisspiller Holger Rune får sin debut ved den store Indian Wells-turnering i den amerikanske delstat Californien fredag aften dansk tid.

Det fremgår af turneringens hjemmeside.

Holger Runes kamp i første runde mod kvalifikationsspilleren Ernesto Escobedo fra USA begynder omkring klokken 21.30 dansk tid.

Af Indian Wells' hjemmeside fremgår det, at kampen skal spilles på Stadium 4. Den er planlagt til at gå i gang umiddelbart efter mødet mellem Tereza Martincová og Elina Svitolina, der begynder klokken 11.00 lokal tid - 20.00 dansk tid.

Den 25-årige Escobedo er nummer 178 på verdensranglisten, mens den 18-årige dansker er nummer 124.

Det er første gang, at de to står over for hinanden.

Escobedo kvalificerede sig til hovedturneringen med en sejr på 6-2, 6-4 over Mikhail Kukushkin fra Kasakhstan, der er rangeret som nummer 149 i verden.

Skulle det lykkes for Holger Rune at vinde, står det allerede klart, at modstanderen i anden runde i så fald bliver den 13.-seedede chilener Cristian Garin, der er siddet over i første runde.

Holger Rune fik et wildcard til turneringen, der anses for at være den største efter de fire grand slam-turneringer.