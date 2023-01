Holger Rune får stor hæder for første gang

Det kommer næppe som et chok, men fredag er det slået fast, at Holger Rune er kåret til Årets Tennisspiller 2022 i Danmark.

Det oplyser Dansk Tennis Forbund i en pressemeddelelse.

Holger Rune vinder prisen foran Clara Tauson og Sofia Samavati, der var de andre nominerede til prisen.

19-årige Holger Rune havde et flot 2022, som blev kronet i slutningen af sæsonen med en finalesejr over superstjernen Novak Djokovic ved Masters 1000-turneringen i Paris.

2022 bød på yderligere to turneringssejre. Holger Rune indledte 2022 som nummer 103 på verdensranglisten, og han sluttede året som nummer 11.

- 2022 var mit første år på ATP Touren, hvor jeg for første gang skulle spille en masse af de turneringer, jeg ellers kun var vant til at følge på tv, siger Holger Rune i pressemeddelelsen.

- Jeg har altid arbejdet hårdt og målrettet på at komme helt til tops, så jeg er glad for de anerkendelser, der kommer undervejs - også prisen som Årets Tennisspiller, siger Holger Rune.

Han er for tiden i Australien for at forberede sig til årets første grand slam-turnering, Australian Open.

Det er første gang i karrieren, at Holger Rune vinder prisen som Årets Tennisspiller i Danmark. De seneste tre år vandt Clara Tauson prisen.

Holger Rune er den første mandlige tennisspiller til at vinde prisen siden 2012, hvor Frederik Løchte Nielsen vandt.

Fra 2007 til 2018 vandt den nu pensionerede Caroline Wozniacki prisen alle år bortset fra 2012.

Formanden for Dansk Tennis Forbund, Henrik Thorsøe Pedersen, ser frem til, hvad Holger Rune kan præstere i fremtiden.

- Holger Rune har i 2022 leveret en hel række resultater, som ingen dansk herrespiller nogensinde tidligere har gjort. Derfor er det også helt enormt fortjent, at han også kan kalde sig Årets Tennisspiller 2022.

- Det allerbedste er, at han kun er 19 år og hele tiden bliver bedre. Vi har meget mere i vente fra Holgers side fremover, siger Henrik Thorsøe Pedersen.

Det er en jury af danske sportsjournalister, som har stemt om den endelige vinder af Årets Tennisspiller i Danmark, efter at Dansk Tennis Forbund har udpeget de tre nominerede.

Det er ikke kun i Danmark, at Holger Runes 2022 er blevet bemærket. Herrernes tennisorganisation, ATP, har allerede kåret Holger Rune som 'Newcomer of the year' - Årets Nye Spiller 2022.

Prisen uddeles til en ung spiller, der har gjort sit indtog i verdensranglistens top-100 for første gang i løbet af et år og sat sit aftryk på ATP Touren.

Holger Rune indledte 2023-sæsonen med et nederlag i første runde af ATP 250-turneringen i Adelaide. Næste turnering bliver Australian Open i Melbourne, hvor det går løs 16. januar.