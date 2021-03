Tennistalentet Holger Rune får wildcard til ATP-turneringen Andalucia Open.

Det oplyser arrangøren på sin hjemmeside.

Det er tredje gang i karrieren, at Rune er på deltagerlisten i en ATP-turnering. Bedst gik det, da han stillede op i en turnering i Chile tidligere i marts.

Her nåede Holger Rune kvartfinalen, hvor han tabte til den argentinske grusspecialist Federico Delbonis.

Andalucia Open spilles fra 5. til 11. april på den spanske sydkyst i byen Marbella.

- Wildcardet betyder rigtig meget for mig. Jeg har spillet to ATP'er i hele mit liv, og jeg synes faktisk, det er gået meget godt. Så at få endnu en chance er fuldstændig fantastisk.

- Det er virkelig et stærkt felt, når man kigger på rangeringen, men jeg er klar til at gøre mit bedste, siger Holger Rune i en pressemeddelelse fra turneringens hovedsponsor, AnyTech365.

Foruden Rune er store tennisnavne som Andrey Rublev, Roberto Bautista Agut og Casper Ruud blandt andre på deltagerlisten.

Før den 17-årige dansker tager hul på strabadserne, skal han kæmpe for at komme med i en anden turnering i Marbella.

Søndag møder han David Pichler i første runde af kvalifikationen til en Challenger-turnering.

Holger Rune er nummer 317 på verdensranglisten og dermed bedst placerede dansker i herresingle.

Han har fortsat sin første titel til gode på øverste niveau, men kan til gengæld bryste sig af fire ITF-titler siden begyndelsen af 2020.