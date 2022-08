Holger Rune færdig: Taber i første runde

Holger Rune er færdig i Masters 1000-turneringen Cincinnati Masters.

På trods af flot spil måtte den unge dansker give fortabt over for britiske Cameron Norrie, verdensranglistens nummer 11.

Norrie vandt i tre sæt med cifrene 7-6, 4-6, 6-4. Efter en periode med sløjt spil ovenpå kvartfinalepladsen i French Open kan Holger Rune dog finde lidt glæde i, at han i store dele af kampen spillede lige op med topspilleren på den anden side af nettet.

Alligevel blev det altså til et exit fra turneringen, der rangerer lige under de fire årlige grand slam-turneringer.

Holger Rune fik en lovende start på første sæt. Den unge dansker virkede ovenpå rent mentalt, og i sjette parti lykkedes det at bryde Norrie, så Rune kom foran 4-2.

Briten svarede dog igen med det samme og fik efterfølgende udlignet i egen serv. Derfra fulgtes de to spillere ad, indtil det skulle afgøres i et tiebreak.

Her kom Rune foran 2-0, inden Norrie vendte det til 4-2 i britisk favør. Rune kom på 4-4, inden Norrie altså til sidst fik skovlen under danskeren og tog sættet.

Danskeren er ude af turneringen. Foto: Matthew Stockman/Ritzau Scanpix

I frustration over at have tabt sættet slog Rune en bold ud af banen, hvilket fik dommeren til at give danskeren en advarsel. Rune fik hurtigt følelserne under kontrol og sikrede sig en drømmestart på andet sæt, da han brød Norrie rent.

Norrie fik bragt lighed på pointtavlen igen med et brud til 4-4, men så brød Rune til 5-4 og sikrede sig muligheden for selv at serve sættet hjem. Den grab han uden at afgive point.

Tredje sæt startede jævnbyrdigt, inden Norrie fik brudt Rune til 4-2. Men igen viste danskeren viljestyrke ved øjeblikkeligt at bryde tilbage. En stærkt servende Rune gjorde det derefter til 4-4, så alt igen var åbent.

Men det var altså briten, der holdt hovedet koldt, da kampen skulle afgøres. Norrie servede sig på 5-4, så Rune havde ryggen mod muren i egen serv. Her var Norrie skarp, inden det dog endte med at være en dansk dobbeltfejl, der gav briten sejren.

