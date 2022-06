Holger Rune færdig ved ATP-turnering

Det var Holger Runes første græskamp på ATP-touren, og hans tuneringsdebut blev en kort en af slagsen.

I første runde af ATP 500-turneringen i tyske Halle tabte han med 3-6, 6-7 til spanske Pablo Carreño Busta, der er nummer 19 på verdensranglisten.

Holger Rune spillede senest på græs som juniorspiller i 2019, og det var tydeligt, at han skulle vænne sig til underlaget efter nogle imponerende måneder med grus som underlag.

Han gled et par gange på græsset, og han kunne ikke få den stopbold, han havde stor succes med på grus, til at fungere på samme måde.

Turneringen i Halle fungerer for mange som opvarmning til årets tredje grand slam-turnering, Wimbledon, som går i gang 27. juni.

Holger Rune fik dog ikke meget forberedelse ud af turneringen i Tyskland og skal nu håbe på mere succes i engelske Eastbourne, hvor han spiller fra 20. juni.

Holger Rune fik faktisk en rigtig fin start på mandagens kamp. Allerede i Pablo Carreño Bustas andet serveparti fik danskeren muligheder for et servegennembrud.

Faktisk fik Holger Rune hele fem breakbolde, men spanieren overlevede dem alle og servede til sidst partiet hjem.

Det så godt ud for det danske tennistalent, men lykken vendte hurtigt. I det efterfølgende serveparti udnyttede Pablo Carreño Busta, at Holger Rune lavede fejl på stribe. Spanieren brød Runes serv og kørte sættet sikkert i hus.

I andet sæt fulgtes de to spillere ad. Pablo Carreño Busta spillede stabilt, servede godt og vandt uden de store problemer sine servepartier.

Holger Rune legede en smule mere med ilden og havde flere breakbolde imod sig undervejs i sættet. Flere gange var han tydeligt frustreret, fordi han ganske enkelt ikke kunne sætte sig igennem over for spanieren.

Ikke desto mindre overlevede han og sørgede for, at sættet skulle afgøres i tiebreak. Her var spanieren igen stærkest, og kampen var dermed ovre på 1 time og 46 minutter.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Han har allerede indkasseret adskillige millioner kroner. Få et indblik i økonomien hos en af Danmarks mest lovende sportsstjerner.