Holger Rune færdig ved sæsonfinalen

Den danske tennisspiller Holger Rune er færdig ved Next Gen ATP Finals, som er tennissportens sæsonfinale for de bedste spillere under 21 år.

Torsdag eftermiddag spillede Rune et stærkt første sæt, men tabte til amerikaneren Brandon Nakashima i fire sæt i sin tredje gruppekamp.

20-årige Nakashima er nummer 63 på verdensranglisten. 18-årige Rune er nummer 109.

Rune havde før dagens kamp tabt 0-3 til topseedede Carlos Alcaraz og slået argentinske Juan Manuel Cerundolo med 3-1, og han slutter som nummer tre i sin gruppe.

Holger Rune startede kampen mod Nakashima nervøst og kom bagud 0-2 efter et par dobbeltfejl i sit første serveparti. Men herefter slap den unge dansker tøjlerne i sit spil og kom langt bedre i gang.

Han brød straks tilbage, leverede et serveparti med flere esser og udlignede til 2-2, inden Nakashima genfandt pusten og bragte sig på 3-2.

Men Rune var i gang, og han servede sig først sikkert på 3-3, inden han leverede et forrygende tiebreak, hvor amerikaneren blev sendt godt rundt på banen, og vandt første sæt 4-3.

Rune kom også foran 1-0 i andet sæt, men Nakashima hankede gevaldigt op i sig selv. Og med sikre servepartier og stærke returneringer og fight i Runes serv tog han fire partier i træk og andet sæt med 4-1.

Danskeren brød til 1-0 i tredje sæt og spillede generelt nogenlunde solidt. Men Nakashima viste også, hvorfor han ligger 46 pladser højere end Rune på verdensranglisten. De fleste partier var tætte, men Nakashima var skarpest og vandt igen 4-1.

Partierne var stadig rimeligt tætte i fjerde sæt, hvor Rune genfandt lidt af sin gnist og sit mod fra første sæt. Nakashima var dog stadig stabilt spillende, og selv om danskeren var foran 2-0, blev det 3-3 og et tiebreak, hvor en stærk amerikaner satte Rune på plads.

Formatet ved Next Gen ATP Finals, der afvikles i Milano, adskiller sig fra de fleste andre turneringer.

Der spilles bedst af fem sæt, og første spiller til fire partier vinder sættet. Ved 3-3 i et sæt spiller man tiebreak efter normale regler.

Ved 40-40 i et parti afgør næste bold partiet. Derudover er der ingen linjedommere i kampene. Det arbejde udføres elektronisk.

Otte spillere deltager i turneringen, som er inddelt i to indledende grupper, hvorfra de to bedste fra hver går til semifinalerne, der afvikles fredag. Der er finale lørdag.