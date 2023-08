Holger Rune fik syngende lussing: Drømmen blev knust

Av, av, av.

Holger Rune skuffer massivt til US Open og er ude allerede i første runde, efter han tabte i fire sæt til verdens nummer 63, Roberto Carballes Baena med cifrene 3-6, 6-4, 3-6 og 2-6.

Dermed slutter eventyret i New York for den unge dansker, allerede inden det gik i gang.

Men danskerens spil var desværre heller ikke til mere.

Foto: Jonas Olufson

Holgers niveau

Det var bestemt ikke topniveauet vi så fra Holger Rune i dag – meget langt fra endda.

Første sæt var decideret rystende, og danskeren kæmpede med en ting, som nærmest er blevet symptomatisk for ham – alt for mange uprovokerede fejl.

Foto: Jonas Olufson

Det blev et tema under hele kampen, og normalt ville Holger Runes niveau stadig være højt nok til at slå en spiller af Baenas kaliber.

Men danskeren formåede ikke at ramme linjerne, og virkede i det hele taget vanvittigt uskarp, mens Baena begrænsede sine egne fejl og spillede en god og fokuseret kamp.

Om det uhørt lavet niveau kan tilskrives manglende kamptræning, er uvist – det var i hvert fald slet, slet ikke godt nok.

Holgers humør

Der var godt nok ikke meget kampgejst at spore hos Holger Rune.

Danskeren plejer at være fyr og flamme, men i dag virkede han modløs og uden ild.

Foto: Jonas Olufson

Hans storesøster, Alma, forsøgte febrilsk sammen med resten af boksen at banke noget liv ind i lillebror ved at sende knyttede næver hen imod ham, men lige lidt hjalp det.

I sporadiske tilfælde kom der et par udbrud fra Holger Rune, hvor man havde fornemmelsen af, at han havde fundet gnisten. Men den forsvandt lynhurtigt igen.

Dagens es

Holger Rune har i store dele af 2023 været plaget af sin ryg.

Lægerne arbejdede på højtryk for at få ham klar til US Open, og selvom meldingerne har været gode fra lejren, så den unægteligt ud til at irritere ham under kampen.

Foto: Jonas Olufson

Det danske stortalent skal bruge den ufrivillige pause, som han får nu, til at komme til bunds i problemerne og sørge for, at ryggen også holder til at spille tennis på topniveau i mange år frem.

Der er trods alt langt tid endnu til at få opfyldt drømmene – men det kræver, at hans fysik også kan holde til det på den længere bane.

Dagens out

Inden 2023-sæsonen blev skudt i gang var målsætningen fra Holger Rune meget klar: Han skulle vinde en grand slam-titel og ligge nummer et, inden året var omme.

Nu er første del af drømmen i hvert fald blevet knust. Og ikke nok med det, så hænger anden del i en utrolig tynd tråd.

Foto: Jonas Olufson

Nederlaget i dag må have været en syngende lussing for Holger Rune, hvis hardcourt-sæsonen har indtil videre været et mareridt, hvor han ikke har vundet en eneste kamp. Her havde han ellers mulighed for at hente masser af ranglistepoint qua sine resultater sidste år.

Om lidt går han ind til indendørssæsonen, hvor han havde sin bedste periode sidste år og derfor har masser af point at forsvare.

Hvis ikke han tager sig gevaldigt sammen og får skrabet nogle point sammen, så kommer han til at glide lige så hurtigt ned ad ranglisten, som han kom derop.