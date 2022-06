Holger Rune føler med Clara Tauson

Det blev kun til en halv times tennis for den danske tennisspiller Clara Tauson, da hun mandag spillede første runde i årets Wimbledon.

Rygproblemerne, som har plaget hende siden slutningen af april, dukkede op igen tidligt i kampen mod Mai Hontama, så Tauson måtte trække sig ved stillingen 1-4.

Nedslået forlod den 19-årige dansker hurtigt banen. Hun får dog støttende ord med fra den jævnaldrende landsmand Holger Rune.

Han ved udmærket, hvordan det er at prøve at spille med rygproblemer.

- Jeg har selv prøvet at stå i Miami i år og ikke kunnet rotere hverken den ene eller anden vej i ryggen, og så er det umuligt at gennemføre en kamp, siger Rune til bt.dk.

- Jeg ved, hvor ubehageligt det er. Forhåbentlig ser vi hende kampklar igen snart.

Tauson er også tilmeldt i double sammen med Elena Rybakina fra Kasakhstan. De står til at skulle spille onsdag, men det må betragtes som tvivlsomt, om de kommer i aktion, Tausons rygproblemer taget i betragtning.

'Jeg var klar'

Turen til London var dog ikke helt forgæves for den danske tennisteenager. Ved at tabe i første runde i single indkasserer hun 50.000 pund (cirka 432.000 kroner).

Det fik efterfølgende nogle til at spekulere i, om Tauson faktisk stadig var skadet i ryggen, da hun stillede til start mandag, og at hun kun gjorde det for at indkassere den store check.

Det afviste hun dog kategorisk på pressemødet efter kampen.

- Hvis jeg havde den mindste smerte, var jeg ikke gået ind på banen, ligesom jeg ikke gjorde i Paris (til French Open, red.). Jeg var klar til at spille, slog hun fast.

