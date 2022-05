Holger Rune før French Open: - Føler mig hjemme på grus

Når den danske tennisspiller Holger Rune tirsdag går på banen på French Open-anlægget Roland Garros, er det stedet, hvor han for tre år siden fejrede sin nok største juniortriumf ved at vinde den franske grand slam-turnering som 16-årig.

Nu jagter han så sin første sejr i en grand slam-turnering i de voksnes rækker, når han i French Opens første runde møder den 14.-seedede canadier, Denis Shapovalov.

Rune håber at kunne bruge succesen fra 2019 mod verdensranglistens nummer 15.

- Jeg har altid følt mig hjemme på grus, og fordelen ved at have vundet French Open som junior er, at jeg kender anlægget, hvor jeg aldrig har tabt. Den stime vil jeg gerne fortsætte, siger Rune til Politiken.

Sådan så det ud, da Holger Rune som junior vandt French Open i 2019. Foto: Jean-Francois Badias/Ritzau Scanpix

Siden Rune sidst stod i en grand slam-turnering og tabte i første runde af Australian Open til Kwon Soonwoo, har den unge dansker for alvor sat kurs mod den absolutte verdenselite.

I slutningen af april strøg han for første gang helt til tops i en ATP-turnering, og på vej mod triumfen i München udspillede han tyske Alexander Zverev og nappede dermed sin første top-10-skalp.

Rune føler da også, at han har udviklet sig på det seneste.

- I München og til de seneste turneringer har jeg arbejdet målrettet på at optimere min baneposition og være 100 procent til stede. Jeg spiller meget bedre, når jeg gør det, så det er nøglen for mig, forklarer han.

Rune har igennem karrieren døjet med kramper, og det har blandt andet været et tema, når han har spillet bedst af fem sæt-kampe i grand slam-sammenhæng.

Det har derfor været et andet fokuspunkt for Rune at komme kramperne til livs, men han var dog igen hårdt ramt i sidste uges ATP-kvartfinale i Lyon, som han på heroisk vis alligevel endte med at vinde.

Efterfølgende tabte han fredag sin semifinale til verdens nummer 11, briten Cameron Norrie, hvorefter han har haft tre - formentlig tiltrængte - kampfrie dage før tirsdagens møde med Shapovalov.

En kamp som flere eksperter regner som en af de mest interessante i første runde grundet den danske teenagers stærke form og kurs mod verdenstoppen.

Holger Rune er eneste danske islæt i French Open, efter at Clara Tauson har meldt afbud til turneringen på grund af en skade.