Holger Rune har købt sommerhus

Den danske tennisstjerne Holger Rune har købt et sommerhus i Nordsjælland

2022 har været et særdeles godt år for Holger Rune, der søndag sikrede sig karrierens hidtil største sejr i Paris Masters over ikonet Novak Djokovic.

I takt med triumferne er den danske tenniskomet kravlet stille, men sikkert op ad verdensranglisten, hvor han i øjeblikket befinder sig på 10-pladsen over de bedste mandlige tennisspillere.

Med succesen følger store pengesummer, og ifølge Se & Hør har den kun 19-årige Holger Rune nu erhvervet sig et sommerhus i den Nordsjællandske by Vejby.

Holger Rune jubler efter sejren over Novak Djokovic i søndagens finale i Paris Masters. Danskeren kunne udover sejren hive 6,2 millioner kroner med hjem. Foto: Christophe Archambault/Ritzau Scanpix

Flere millioner værd

Holger Rune, der til daglig bor i Monaco i det sydlige Frankrig, har nu brugt nogle af sine mange præmiepenge på et sommerhus i Vejby, som han har købt for 2.950.000 kroner.

For næsten tre millioner får Rune 58 kvadratmeter, som ligger 100 meter fra stranden.

Se og Hør skriver desuden, at sommerhuset har en grund på 394 kvadratmeter og er bygget i 1930.

Her ses badestranden i Vejby. Foto: Kenneth Meyer

