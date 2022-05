Holger Rune hyldes på Twitter

Det er ikke gået ubemærket hen, at en 19-årig dansker er i kvartfinalen ved French Open efter at have besejret verdens nummer fire.

Holger Rune er varm - brandvarm. Og det bemærkes også på Twitter, hvor han har modtaget adskillige hyldester fra både ind- og udland for sin utrolige sejr i dagens kamp.

Først og fremmest hyldes danskeren på den officielle turneringsprofil.

'Historiske Holger. 19-årige Holger Rune bliver den første dansker i historien til at nå kvartfinalen i denne turnering med sejren over Tsitsipas.'

Den portugisiske journalist og sportskommentator José Morgado fokuserer også på det historiske i Holger Runes bedrift.

'Første dansker til at være blandt de sidste otte i en Grand Slam siden 1967', afslutter han sit tweet.

Flere velkendte navne herhjemme, både fra verden inden- og uden for sport, anerkender også Holger Runes fantastiske præstation.

Her er et udpluk.

