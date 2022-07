Holger Rune hyrer B.S. Christiansen

Det danske tennis-håb Holger Rune har hyret en mentaltræner - og en ganske velkendt en af slagsen.

Fremover får den tidligere elitesoldat B.S. Christiansen til opgave at optimere Holger Runes psyke, så han kan præstere endnu bedre på tennisbanen.

Holger Rune røg ud af Wimbledon i første runde mod amerikanske Marvos Giron. Foto: PAUL CHILDS/Ritzau Scanpix

Det afslører Holger Rune på sin Instagram.

- Jeg er meget begejstret for at kunne fortælle, at jeg har slået mig sammen med mentaltræner B.S. Christiansen, som er meget erfaren og succesfuld i at varetage de mentale aspekter i elitesport, skriver den 19-årige stjerne.

- Jeg er meget sikker på at dette samarbejde kan hjælpe mig med at forløse mit potentiale og nå mine mål, og jeg ser frem til vores arbejde sammen, skriver Holger Rune sammen med et billede af ham og B.S. på tennisbanen.

Holger Runes mor og manager, Aneke Rune, glæder sig over den nye tilføjelse til sønnikes trænerteam.

- Vi kender jo alle sammen Holgers enorme potentiale, og hans resultater som verdens næstbedste teenager er i sig selv vildt imponerende. Alt det er opnået, fordi Holger er Holger, og vi omkring ham gør vores bedste hver dag.

- Det er ikke helt skidt, det vi gør. Men som Holger tordner frem, skal han, ligesom han sparrer med verdens bedste tennisspillere, også sparre mentalt med verdens bedste, fortæller Aneke Rune om det nye samarbejde.

Holger Runes mor og manager, Aneke Rune, glæder sig over det nye samarbejde. Foto: Tariq Mikkel Khan

Hun er overbevist om, at B.S. og Holger Rune bliver et godt match.

- De taler samme sprog, og jeg er sikker på, de får et fantastisk teamwork. De er benhårde begge to. Det bliver fedt, lyder det fra Aneke Rune.

B.S. Christiansen har arbejdet sammen med adskillige danske sportsfolk, blandt andet verdens bedste badmintonspiller, Viktor Axelsen.

Holger Rune, der aktuelt ligger nummer 29 på verdensranglisten, deltager i den kommende uge i den svenske ATP-turnering i Båstad.