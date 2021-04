Holger Rune i stort comeback

Holger Rune er klar til deltagelse i hovedturneringen ved ATP 500-turneringen i Barcelona efter et stort comeback i kvalifikationsfinalen søndag.

I den afgørende kamp om en plads i hovedturneringen vandt den 17-årige dansker søndag over tyske Peter Gojowczyk med cifrene 3-6, 6-3, 7-5.

Tyskeren var ellers foran 5-2 i afgørende sæt, men Holger Rune fandt storspillet frem til sidst og snuppede fem partier på stribe.

Rune, der ligger nummer 322 på verdensranglistens, døjede undervejs med en skade i kampen mod verdens nummer 130.

Den unge dansker kom godt fra start med to esser i sit første parti, og det trak også op til, at danskeren skulle få det første servegennembrud.

Missede chancer

Han spillede sig til tre chancer ved stillingen 2-2, men formøblede dem alle, og Gojowczyk kom i stedet på 3-2.

I det efterfølgende parti var det så tyskeren, der fik breakchancer i en lind strøm, og han udnyttede den femte til at komme foran 4-2.

Rune havde siden to chancer til at bryde tilbage til 4-5, men Gojowczyk afværgede og tog sættet 6-3.

I andet sæt var begge særdeles godt kørende i egne partier, og der var kun muligheder for at bryde i et parti.

Det var Rune, der udnyttede chancen for at komme på 5-3, og efterfølgende servede han sættet hjem til 6-3.

I begyndelsen af tredje sæt blev Rune dog besværet, og han modtog behandling, da han var nede med breakbold ved stillingen 0-1.

Han kom tilbage på banen, men kunne ikke forhindre bruddet til tyskeren, som også bragte sig på 3-0.

'Alt pegede i retning af dansk exit'

Rune havde faktisk en chance for at bryde tilbage til 2-3, men tyskeren holdt stand og servede sig på 4-1 og 5-2.

Alt pegede i retning af dansk exit.

Peter Gojowczyk kunne serve kampen hjem ved 5-3, men selv om han kom foran 30-0, slog Rune tilbage og brød til 4-5. Pludselig var det åbent igen.

Danskeren holdt serv til 5-5, og han red videre på den gode bølge, som comebacket havde startet.

Han brød tyskerens serv igen til 6-5, og efter lidt nervøst spil på de første to matchbolde i egen serv ved 40-0, lykkedes det danskeren at booke en plads i hovedturneringen på sin tredje matchbold.