Holger Rune: - Jeg er træt og har brug for pause

Holger Rune har på det seneste leveret adskillige flotte præstationer på tennisbanen, men fredag manglede skarpheden.

Den unge dansker røg ud af den store Indian Wells-turnering med et klart nederlag i to sæt til amerikanske Ernesto Escobedo, der ellers rangerer et stykke under Rune på verdensranglisten.

Danskeren kalder da også sin præstation for 'meget dårlig'.

- Jeg spillede på 20 procent af, hvad jeg kan, og så er det svært at slå nogen spillere i den her turnering, siger han til TV 2 Sport.

Ifølge Rune selv var han slet ikke til stede rent mentalt i nederlaget.

- Jeg var alle mulige andre steder. Jeg er kamptræt, jeg har spillet 80 kampe i år og har næsten ikke holdt pause her på det sidste. Jeg har rejst fra den ene turnering til den anden. Så jeg er træt og har brug for pause, siger han til TV 2 Sport.

Holger Rune startede året som nummer 473 på verdensranglisten, men er siden klatret op på 124.-pladsen.