Holger Rune leverer helt vild præstation

Holger Rune er ustoppelig i Italien og slog onsdag verdens nummer et Novak Djokovic ud efter et stort drama

Danmarks bedste tennisspiller buldrer afsted.

Onsdag var det verdens nummer et Novak Djokovic, der måtte bøje sig i støvet for den 20-årige dansker, der slog serberen i tre sæt: 6-2, 4-6, 6-2.

Mens Rune spillede stort set fejlfrit og havde bid i sine returneringer, så var Djokovic slet ikke til at genkende.

Serberen havde svært ved at holde bolden inden for stregerne, og efterhånden som Djokovic først blev brudt i sit første serveparti til 0-1 og senere sit tredje serveparti 1-4, så krakelerede hans spil.

Selv i de dueller, hvor Djokovic fik sin danske modstander ud at løbe, endte serberen til sidst med at få ødslet det hele væk.

Djokovic viste tydeligt med sit kropssprog, at han var stærkt generet af sollyset, hvilket dog ikke lod til at påvirke Rune.

Det store spørgsmål var dog, hvordan den regerende mester i Rom ville komme ud til andet sæt.

Djokovic kom bedre i gang og vandt sine to første servepartier, men helt godt var det ikke. Efter at serberen havde bragt sig foran 2-1, var turneringslægen inde for at tale med ham, og Djokovic fik noget smertestillende.

Holger Rune fortsatte i samme stil og spillede fortsat stærkt, men i slutningen af danskerens tredje serveparti gik det galt.

Foran 40-30 mente kampdommeren, at Djokovics returnering havde snittet baglinjen, mens Rune argumenterede kraftigt for, at serberens bold var ude over baglinjen.

Selvom Hawkeye faktisk bakkede Runes udlægning op, fik danskeren ikke sin vilje.

I stedet for en udligning til 3-3 stod det pludselig 40-40. Mens frustrationerne boblede hos Rune, vandt Djokovic de to næste bolde og bragte sig foran 4-2.

Da Djokovic var kommet foran 5-2, gav Holger Rune kampdommeren en ordentlig skideballe og kaldte ham uduelig.

Få meter ved siden af kunne Djokovic ikke holde et stort grin tilbage.

Selvom Rune fik kæmpet sig tilbage og reduceret til 4-5, så lykkedes det efter en times regnvejrspause for Djokovic at hive sættet hjem med 6-4.

Dramaet fortsatte dermed ud i et tredje og afgørende sæt, hvor Holger Rune igen fik en fremragende start. Danskeren fik brudt serberen to gange og kom foran 4-0.

Nu var det pludselig Djokovic, der var ude af balance og begyndte at skælde ud på kampdommeren.

Serberen er dog kendt for at kunne spille sig ud af selv de værste kniber, men Rune gik på ingen måde i panik.

Danskeren spillede i stedet med stort mod på de afgørende bolde og kunne til sidst skrige sin jubel ud.

I semifinalen i Rom skal danskeren op imod enten norske Casper Ruud eller Francisco Cerundolo fra Argentina. Hvem, det bliver, afgøres onsdag aften.

Stolt Holger

I interviewet efter kampen var det ikke overraskende en meget tilfreds ung dansker, der satte ord på den flotte præstation.

- Jeg slog ham også sidste år i Paris, men hver eneste kamp mod Novak (Djokovic red.) er super svær.

- Jeg vidste derfor, at jeg skulle spille op til mit bedste, og det gjorde jeg i dag, så det er jeg virkelig stolt af, siger Holger Rune og understregede flere gange, hvor stor respekt, han har for Novak Djokovic.