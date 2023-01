Holger Rune lider i varmen: - Var hårdt ramt

Det blev langt fra den start på året, som Holger Rune kunne af ønsket sig.

Mandag morgen tog tenniskometen hul på sæsonen, hvor han tabte til japanske Yoshihito Nisihioka i sit første opgør i ATP-turneringen Adelaide International 1.

Nederlaget til verdens nummer 36 skyldes ifølge Holger Rune en optakt med mange bump.

- På grund af mit hold i ryggen fik jeg ikke de single-kampe, som var planlagt i Dubai som opvarmning. Vi havde tre dages regn, inden vi fløj til Adelaide, så jeg fik heller ikke den træning i varm og tør luft, som var planlagt.

- Så jeg var hårdt ramt af varmen i træning her og kunne godt mærke, min krop ikke var klar, fortæller han til Ekstra Bladet.

Derudover spillede jetlag også ind.

- Jeg har åbenbart lykkeligt glemt, hvor hårdt det var sidste år med tidsforskellen. Det er hårdt. Men jeg spillede kampen, for jeg skulle i gang. Det viser også, hvor jeg halter i forhold til at kunne præstere optimalt til Australian Open, lyder det fra Holger Rune.

Temperaturerne i Australien kommer nemt over 30 grader på denne tid af året. Netop varmen bliver et fokuspunkt frem mod Australian Open, der går i gang 16. januar.

- Min fysik er god, men jeg skal tilpasse mig varmen. Det kommer jeg til. Mit team har ændret i planerne for de kommende uger, så jeg kommer til at arbejde i de forhold, jeg skal spille under i Australian Open, siger Holger Rune.

I næste uge spiller Holger Rune en ATP-turnering i Auckland, hvor de sidste forberedelser skal gøres inden Australian Open.