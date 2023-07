Holger Rune med godt nyt: - Det er ikke farligt

Der gik et chok gennem den fremmødte presse, da Holger Rune måtte forlade sin træning lørdag eftermiddag med en skade i ryggen.

Men selvom det så ubehageligt ud, er der ikke noget at være bekymret for.

- Det er muskulært. Jeg har trænet meget i den sidste uge. Det er ikke noget farligt. Jeg skal bare have noget behandling nu, så jeg kan blive fit for fight til på tirsdag.

- Jeg kender følelsen. Jeg har haft den før. Det er muskulært. Og når man ved, at det er dét, er der ikke noget at være bange for, siger Holger Rune på et pressemøde.

Heldigvis er skaden ikke alvorlig. Foto: Alberto Pezzali/Ritzau Scanpix

Vil træne søndag

Selvom tennisstjernen måtte stoppe træningen efter bare en halv time lørdag, forventer han at være på træningsbanen igen søndag.

- Vi må se, hvordan jeg har det i morgen tidlig, når jeg vågner. Umiddelbart har jeg det klart bedre nu i forhold til lige efter træning. Jeg håber, jeg har det bedre. Jeg har allerede fået to gange behandling og har mere på tapetet.

- Men hvis jeg ikke kommer på træningsbanen, er det også okay. Jeg spiller først tirsdag.

- Det vigtigste for mig er at føle mig fit for fight i kroppen. Jeg føler mig godt tilpas på banen, så jeg føler ikke, jeg har brug for mere. Det er bare med at blive frisk i kroppen og være mentalt klar, siger Holger Rune.

Masser af fysisk træning

Holger Rune har i de seneste uger og måneder haft stort fokus på sin fysik sammen med den fysiske træner Lapo Becherini.

Foto: Tolga Akmen/Ritzau Scanpix

Inden dagens træning havde de eksempelvis allerede haft halvanden times fysisk træning sammen.

- Får du den rette mængde fysiske træning, eller bør du skrue lidt ned for det?

- Vi har planlagt ugen, så jeg skulle blive en smule træt i starten af ugen, og så skulle vi steppe en lille smule ned. Og det er også det, vi har gjort, siger Holger Rune.

Foto: Steven Paston/Ritzau Scanpix

Det var dog ikke en del af planen, at han pludselig skulle få problemer med ryggen.

- Vi vil gerne prøve at undgå, at jeg får muskulære smerter op til turneringen. Men sådan er det nu. Jeg må deale med det og få så meget behandling som muligt for at være klar. Jeg er personligt ikke bekymret. Det skal nok gå i orden, siger Holger Rune.

Tirsdag går det løs for Holger Rune i den legendariske græsturnering, når han møder den britiske wildcard-spiller George Loffhagen, der er nummer 367 i verden.

Der er endnu ikke kommet specifikt spilletidspunkt på kampen.