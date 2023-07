Holger Rune melder ud: Bliver behandlet

Kalenderen har været travl for Holger Rune, og måske har den været en smule for travl.

Den unge tenniskomet afslører nu, at han har fået en skanning af ryggen og nu modtager behandling.

'Mandag fik jeg en skanning på ryggen, og jeg får nu forskellige behandlinger og er startet kontrolleret praksis, og det er meget bedre end i sidste uge', skriver Holger Rune og fortsætter:

'Så jeg fortsætter behandlingen og krydser fingre for, at jeg bliver 'fit for fight' til at konkurrere i Canada. Jeg er sulten efter at arbejde'.

Holger Rune uddyber dog ikke, om hvad han har fejlet, og hvilken slags behandling han modtager.

Holger Rune meldte i sidste uge afbud til Croatia Open, da han havde smerter i ryggen. Foto: Toby Melville/Ritzau Scanpix.

Den næste turnering, som står i den danske tennisstjernes kalender, er den føromtalte turnering, Toronto Masters, der finder sted i Canada i uge 32.

Lige nu skulle Holger Rune have spillet Croatia Open, men den turnering har han måttet melde afbud til.

Et afbud, der blandt andet også kom på grund af en skade med ryggen, og som ifølge Holger Rune selv gjorde, at han ikke kunne spille på sit normale niveau.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Holger Runes mor, Aneke Rune, der skriver i en besked, at de stadig ser positivt på de kommende turneringer.

'Jeg kan sige, at det positive ved skanningen er, at det viser, at ikke er noget permanent, og det er jo ret væsentligt, når man lever og skal leve af sin krop i meget lang tid fremover,' skriver hun til Ekstra Bladet.

'Det, der er, vil fortage sig, og med behandlinger prøver vi at minimere det, der gør ondt nu. Med Holgers afbud til Croatia Open sikrer vi, at han kan få de behandlinger, som han har brug for hver dag, samtidig med at han kan lave kontrolleret træning. Så vi ser meget positivt på Canada og USA (US Open red.)', skriver hun sluttelig.