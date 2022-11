Holger Rune møder verdensstjerne i København

Holger Rune har i 2022 fået sit helt store gennembrud på den internationale tennisscene, men den 19-årige komet har ikke optrådt på dansk grund i løbet af året.

Det bliver der lavet om på i 2023, når Rune kan opleves i en opvisningskamp i Royal Arena i København.

Således skal han 24. maj møde den australske stjerne Nick Kyrgios, skriver f Sports Group i en pressemeddelelse.

I forvejen ventes Rune at få comeback på Davis Cup-landsholdet på hjemmebane i Hillerød mod Indien i begyndelsen af februar.

Kyrgios er kendt som en underholdende og farverig spiller, men er også berygtet som sportens 'bad boy' for sin ofte kontroversielle opførsel på banen.

Tennis kan han dog også spille, og han er blandt andet kendt for at have slået de tre ikoner Roger Federer, Rafael Nadal og Novak Djokovic i første forsøg.

Nick Kyrgios, der er kendt som en underholdende og kontroversiel spiller, møder Holger Rune i København 24. maj næste år. (Arkivfoto). Foto: Guglielmo Mangiapane/Reuters

I 2022 nåede han desuden sin første grand slam-finale ved Wimbledon, som han tabte til Djokovic.

Aktuelt ligger Kyrgios nummer 22 i verden, mens Rune ligger på 11.-pladsen efter sin store afslutning på sæsonen, der kulminerende med triumfen i Paris Masters.

- Jeg har naturligvis hørt meget om Holger Rune, han har haft en fantastisk 2022-sæson. Derfor bliver det også spændende at skulle spille mod ham i Danmark, og så endda for første gang.

- Jeg har slået de tre legender første gang, jeg mødte dem, så lad os se, hvordan det går, når jeg skal møde Holger, siger Kyrgios i pressemeddelelsen.

Rune ser frem til at spille på hjemmebane, så han kan takke sine hjemlige fans.

- Jeg er spændt på at skulle spille mod Kyrgios på hjemmebane. Det kan jeg ikke få bedre, lyder det fra Rune.

- Jeg glæder mig utrolig meget til at takke alle de danske tennisfans, som har heppet på mig hele året. De har udvist enorm støtte, og det betyder virkelig meget for mig. Jeg garanterer, at jeg vil gøre alt for at levere en sejr.

Billetsalget til opvisningskampen begynder fredag klokken 10.