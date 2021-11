Holger Rune nærmer sig top 100 efter triumf

Holger Rune er avanceret ni pladser på verdensranglisten efter sin turneringssejr i Bergamo.

Søndag vandt danskeren Challenger-turneringen i den norditalienske by, og pointene sender ham op som nummer 109 i verden.

Dermed er han ikke langt fra at blive den første danske herresinglespiller, der når blandt de bedste 100 spillere, siden Kristian Pless i oktober 2007 lå nummer 99.

Næstbedste dansker er for tiden Mikael Torpegaard, der er nummer 211 på den opdaterede liste.

18-årige Rune indledte året som nummer 474 på ranglisten og har siden taget stormskridt mod verdenstoppen.

I denne uge deltager han i de unges sæsonfinale, Next Gen ATP Finals, i Milano.

Han regner med, at han i fremtiden vil være fast inventar på tennissportens øverste niveau.

- Det kunne være min sidste Challenger-turnering i min karriere, siger han ifølge tennis-tourtalk.com med henvisning til turneringens næsthøjeste niveau.

- Måske kan jeg spille et par af dem mere for at komme ind i top-100, men derfra fokuserer jeg på grand slam-turneringer og ATP Touren.

Med søndagens sejr har Holger Rune nu vundet fire Challenger-turneringer.